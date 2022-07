Osiguranje odbija platiti Amber troškove suđenja protiv Deppa

Foto: TOM BRENNER

Osiguravajuća kuća 'New York Marine and General Insurance Co.' podnijela je u petak tužbu protiv glumice na saveznom sudu jer smatra da joj ne mora ništa isplatiti

Američka glumica Amber Heard (36) pred novom je pravnom bitkom nakon što je njezina osiguravajuća tvrtka odbila isplatiti joj do milijun dolara osiguranja za pokriće troškova suđenja protiv bivšeg supruga glumca Johnnyja Deppa (59). POGLEDAJTE VIDEO: Osiguravajuća kuća 'New York Marine and General Insurance Co.' podnijela je u petak tužbu protiv glumice na saveznom sudu jer smatra da joj ne mora ništa isplatiti zbog toga što je njezin poraz na sudu u postupku koji je protiv nje vodio bivši suprug posljedica njezinih akcija Godine 2019. Depp je zatražio 50 milijuna dolara odštete od bivše supruge zbog njezina uvodnika objavljenog u Washington Postu u prosincu 2018. u kojemu se ona opisala kao javnu osobu, žrtvu nasilja u kući. Iako u tekstu nije imenovala Deppa, zvijezda 'Pirata s Kariba' na sudu je ustvrdila da je bilo jasno da je on tema komentara. Prošlog je mjeseca Deppu dosuđena odšteta zbog klevete više od 10 milijuna dolara nakon šest tjedan suđenja. Osiguravajuće društvo tvrdi da je dužno isplatiti osigurani slučaj po polici samo ako osiguranik nije sam uzrokovao štetu, pozivajući se na kalifornijski zakon po kojemu osiguravajuća kuća 'nije odgovorna za gubitke koji su posljedica svjesnog čina osiguranika'. Najčitaniji članci