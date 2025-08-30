Osjećate li se staro? Rihanna je proslavila 20 godina karijere: Evo kako je postala milijarderka

Rihanna (37) obratila se svojim obožavateljima na društvenim mrežama kako bi im zahvalila na 20 godina podrške. Naime, njezin prvi album 'Music of the Sun' izašao je 29. kolovoza 2005. godine, a najpoznatija pjesma koja ju je tada vinula u zvijezde bila je 'Pon de Replay'. Uslijedili su nakon toga brojni hitovi kao što su 'Umbrella', 'Only Girl in the World', 'Love on the Brain', 'SOS', 'Where Have You Been', 'Unfaithful', 'Don't Stop The Music', 'Diamonds'...

Dva desetljeća kasnije, Rihanna, inače pravog imena Robyn Rihanna Fenty, je megazvijezda koja se može pohvaliti s čak 14 pjesama koje su dospjele na prvo mjesto ljestvice Billboard Hot 100, devet Grammy nagrada i 34 nominacije za tu nagradu.

Foto: Instagram/

Kako bi proslavila svojih 20 godina na sceni, Rihanna je sada u prodaju pustila 'R20' merch, kao i set svojih albuma na vinilu. Na društvenim mrežama je tim povodom objavila i video koji je sumirao njezinu karijeru, te poručila:

- Prije 20 godina napustila sam svoju zemlju, svoju kulturu, hranu i obitelj kako bi se otisnula na putovanje koje je počelo objavom moje prve glazbe. Toliko puno vas je bio dio mog života i karijere od samog početka, a neki od vas su se putem pridružili ovoj avanturi. Zauvijek sam zahvalna na svima vama! Svatko od vas odigrao je vrlo bitnu ulogu u ovom mom putovanju - poručila je Rihanna.

Foto: Instagram

- Htjela sam iskoristiti ovaj trenutak da vam zahvalim. Hvala vam na najboljih prvih 20 godina ikad! 20 godina najvjernijih fanova, 20 godina teškog rada i ekipi koje su također teško radile uz mene, 20 godina lekcija, 20 godina nezaboravnih iskustava i postignuća, 20 godina koliko je moja obitelj najveći sustav potpore, i svim ljudima koji su mi rekli 'da' i dali mi šansu - poručila je pjevačica te je na kraju zahvalila i Bogu.

Iako je najpoznatija kao pjevačica, Rihanna je svoj posljednji album izdala 2016. godine i u svijetu glazbe nije pretjerano aktivna. Posljednja njezina pjesma 'Friend of Mine' napravljena je za film 'Štrumpfovi' u kojem Rihanna daje glas Štrumpfeti. Također, pamti se još i njezin nastup na Super Bowlu 2023. kada je otkrila javnosti da je trudna po drugi put.

Foto: Kirby Lee

Pa što onda radi Rihanna posljednjih godina? Osim što se posvetila obiteljskom životu, i ostvarila nekoliko glumačkih uloga, ona je 2017. lansirala svoj brend proizvoda za ljepotu Fenty Beauty, kao i liniju donjeg rublja Savage X Fenty, u suradnji s koncernom LVMH.

Prema Forbesu, Rihanna je 2021. postala milijarderka upravo zahvaljujući svojem brendu te je tada 'bila teška' 1,7 milijardi dolara. Tada je ujedno proglašena i 'najbogatijom pjevačicom na svijetu'. Od lipnja ove godine se njeno bogatstvo procjenjuje na milijardu dolara.

Foto: Mario Anzuoni

Bogata pjevačica i poduzetnica čeka i treće dijete s partnerom A$AP Rockyjem. Oni već imaju dva sina RZA Athelston (3) i Riot Rose (2), a par je otkrio da im stiže prinova na Met Gali ove godine. I treće dijete će imati ime koji počinje slovom R, jer kako kažu, to je jedina stvar oko koje se nikada ne porječkaju.

Pjevačica i reper poznaju se još od 2011. godine kada ga je angažirala za suradnju na pjesmi 'Cockiness (Love It)'. Njihova veza traje već pet godina, a zajedno su prošli kroz brojne izazove, uključujući i Rockyjevo suđenje zbog navodnog napada vatrenim oružjem, u kojem je oslobođen svih optužbi.