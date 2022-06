Osječka grupa Vigor objavila novi ljetni hit: 'Bez tebe ludim'

Grupa Vigor i ove godine objavi novu energičnu pjesmu u ljetnom ritmu pod nazivom “Bez tebe ludim” , a snimljena u istarskom Grožnjanu.

- Za razliku od naših prijašnjih hitova “Još fališ” i “Okus ljubavi”, u kojim su prevladavali pomalo zaboravljeni zvuci buzukija, ovo smo ljeto našoj publici željeli ponuditi još bržu pjesmu koja dočarava pravu ljetnu raspojasanu atmosferu, a na tragu glazbenog izričaja po kojem smo prepoznatljivi. Autor Dominik Šušković je opet pogodio hit. U njoj se osjeća divan ugođaj Mediterana, ima u njoj i pomalo Španjolske te latino ritmova koji je čine vatrenom i vjerujem da će prožeti sve koji je čuju. Uz ovakav ritam naprosto se morate pokrenuti! Ljubav na prvi pogled, ljeto, plaža, vrele ljetno noći koje pamtimo, to je nešto što se može dogoditi svima i što zajedno proživimo - otkriva Mario Roth, pjevač grupe Vigor praćen u stopu na snimanju zanosnim plesačicama.

Grupa - koju uz Marija Rotha čine šef benda Sebastijan Novoselec, bubnjar Goran Đurković, klavijaturist Robert Jaman, svestrano nadareni Stjepan Rudinski koji svira čak devet instrumenata (akustičnu gitaru, saksofon, bouzouki, violinu, harmoniku, brač, primu, ukulele i kontrabas) - na ovoj pjesmi predstavlja i svog novog člana - Vinka Kovačevića, gitaristu iz Požege, koji im se pridružio nakon što su se prije osam mjeseci zbog korone morali oprostiti od legendarnog basista Žarka Marinovića.

- Ne mogu vjerovati da Žareta više nema. Još to nisam osvijestio. Surađivali smo 22 godine, bili smo ne samo glazbenici iz istog benda nego i prijatelji, a kad prijatelj ode ne možete to prihvatiti. Znam da u poslovnom smislu život mora ići dalje, ali jako osjećamo taj gubitak, kaže Mario.

Da život piše nevjerojatne priče dokaz je i dolazak Vinka Kovačevića u Vigor.

- Vinko dolazi iz velike požeške glazbene obitelji, ima puno braće i sestara, a ja sam prije dvadesetak godina prijateljevao s njegovim najstarijim bratom tako da Vinka poznajem otkako je išao u peti razred osnovne škole. Da mi je netko tada rekao kao će jednog dana biti naš član, spremno bih mu odgovorio mu:”Lažeš, majstore!” Ali baš se, eto, to dogodilo - objašnjava Mario Roth.

Vigor je do pandemije godišnje imao 120 koncerata, njihove hitove preko YouTube kanala odslušalo je 120 milijuna ljubitelja vedrih i romantičnih nota, a na društvenim mrežama slijedi ih 300 tisuća pratitelja. Kao i svim glazbenicima, vrijeme korone malo im je usporilo ritam, ali zato su u ovu godinu krenuli furiozno. Raspored im je popunjen i do kraja godine imaju 60 dogovorenih koncerata, a upravo pregovaraju za treću australsku turneju.

- Puno radimo, ali smatram se blagoslovljenim što od tog rada mogu i lijepo živjeti. Zbog glazbe smo svi prije desetak godina ostavili poslove kojima smo se dotada bavili te svu snagu, znanje i želju uložili u ovo što najviše volimo. Nas smo šestorica u bendu, što je šest različitih karaktera, ali dobitna kombinacije je što svi gledamo u istom smjeru. A kad se to dogodi, rezultat je zagarantiran. Na svakom koncertu, gdje god sviramo, uvijek se trudimo dati maksimum. Bilo da se radi o velikoj dvorani, gradskom trgu ili nekom šatoru - mi sviramo, skačemo, ludujemo, ali i uvijek tražimo od publike povratnu informaciju što oni žele. Nema smisla nekome nametati svoju volju i glazbeni stil ako ljude to ne zanima. Možda je to i razlog zašto toliko radimo i nanovo se veselimo svakom gradu gdje smo uvijek dobrodošli - kaže Sebastijan Novoselec iz Vigora.

