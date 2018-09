Osječki Pannonian Challenge: U 'utrci' više od 300 sportaša

Hrvatska Coachella naziv je za osječki Pannonian Challenge, festival na kojem već 19 godina pored ekstremnih sportova zabava, glazba i moda imaju vrlo važnu ulogu.

Nakon odličnog 19. po redu festivala ekstremnih sportova, osječkog Pannonian Challengea organizatori su objavili datum kako bi na vrijeme u kalendare upisali ovaj festival koji je nadrastao festival koji je isključivo sportski.

Foto: PR foto

Skate park na lijevoj obali Drave iduće će godine od 5. do 9. lipnja okupiti najbolje vozače BMX-a, inlinea i skateboarda, dok će za večernji dio kao i do sada biti zaduženi najbolji bandovi i DJ-i koji će zabavljati publiku do jutarnjih sati.

Foto: PR foto

Osječki skate park, najbolje je opremljen skate park u jugoistočnoj Europi, a jubilarno 20. izdanje dočekat će više od 300 vrhunskih sportaša koji će se natjecati za nikad bogatiji nagradni fond. Posebna zanimljivost je i to što su BMX i skate kao sportovi uvršteni na listu natjecateljskih sportova za predstojeće ljetne Olimpijske igre 2020. u Tokiju tako da ćemo moći pratiti vratolomije budućih Olimpijaca.

- Smatram da smo zajedno s našim legicama i legama stvorili jedan brend, jedan šarmantan događaj kojega svi rado bilježe u svojim kalendarima, jer ne ostavlja ravnodušnim ni najveće svjetske face bilo u sportu, glazbi ili poslovnom svijetu. Pannonian Challenge smo organizirali, a i danas ga organiziramo prvenstveno zbog mladih, zbog grada, zbog poruke koja je bitna: „Može se, treba probati, ne smije se odustati. Iduće godine bilježimo 20. godišnjicu za koju unaprijed garantiramo da će biti najveća i najekstremnija do sada.“ – ističe Jurica Barać, voditelj projekta Pannonian Challengea, naglašavajući kako ekstremni, odnosno urbani sport pripada skupini „lifestyle“ sportova, upravo zato što ga se živi cijele godine.

Foto: PR foto

Pannonian Challenge za svoj jubilej priprema do sada neviđen spektakl, upišite datume u kalendare i posjetite najekstremniji festival u ovom dijelu Europe. Osijek vas čeka!