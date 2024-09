Oskarovka Gwyneth Paltrow slavi 52. rođendan! Šokirala je mnoge svijećom bizarnog mirisa

Kalifornijska plavuša, 'it' djevojka, dobitnica Oskara, vlasnica wellness biznisa koji joj donosimilijune, proizvođačica svijeća koje imaju miris vagine i životni guru. Sve je to Gwyneth Partlow, definitivno nesvakidašnja holivudska zvijezda. Danas puni 52 godine i spremno bez zadrške govori o problemima u perimenopauzi te otvoreno priznaje da koristi hormonsku nadomjesnu terapiju.

Prije dvije godine za svoj veliki 50. rođendan pozirala je gola, obojavši tijelo u zlatnu boju, a fotografije je pratio esej u kojem zaključuje da život postaje sve slađi te da postoji nešto toj u slatkoći života koja postoji duboko u njoj, što se neće nikad promijeniti.

Njoj je sve lako što potvrđuje i istoimeni naslov knjige recepata koju je napisala 'It is all easy'. Nakon gotovo pet godina izlazi joj i novi film 'Marty Supreme' koji, kako je izjavila, nije bio u planu. Glumi uz mladu glumačku zvijezdu Timothéeja Chalameta, a radnja filma je priča o sportskom junaku u stolnom tenisu.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Paltrowina kvaliteta jest njezina sposobnost da uhvati određenu sjajnu verziju ženskog duha sa Zapada pa jednim dijelom podsjeća na Jane Fondu nove generacije. Nema tu političkog aktivizma, ali ženskoj publici pruža ogroman entuzijazam da budu što jesu, da mogu što žele te da je život prilično jednostavan.

U posljednjem desetljeću Paltrow je zanemarila nove holivudske uloge te je spretno žonglirala preko zdrave prehrane, joge, alternativne medicine, majčinstva, razvoda i moderne obitelji, seksa i intimnosti te brige o sebi što je sve dobro unovčila. Njena moć je u tome što bilo čitatelji, bilo obožavatelji ili kupci nikad nemaju osjećaj da prodaje nešto u što i sama ne vjeruje.

Chris Martin i Gwyneth Paltrow ostali prijatelji nakon razvoda

Partlow jednostavno voli život, a kako i ne bi kada ju je uglavnom mazio. Vjerojatno je zbog toga ljudi vole mrziti jer geni joj nisu podarili samo lijep izgled, već i intelekt te 'nos' za biznis. Rođena je u Las Angelesu, odrasla u Hollywoodu jer joj je majka glumica Blythe Danner, a otac Bruce Partlow, producent. Iako se razvela, sa bivšim suprugom frontmenom grupe Coldplay Chrisom Martinom ne puni medijske stupce jer za to nema razloga. Ostali su u dobrim odnosima i to ne samo zbog dvoje djece koje su dobili tijekom braka.

Foto: <invalid utf-8 string>

Čak ni razvod nisu nazvali razvodom već 'svjesnim rasparivanjem' te na ljetovanja ide sa bivšim i novim suprugom. Novi suprug s kojim dva dana nakon svog 52. rođendana slavi šestu godišnjicu braka je producent, Brad Falchuck. Par se upoznao još 2010. godine, u to je vrijeme Paltrow bila u braku s bivšim suprugom, Chrisom Martinom, a sukreator Gleeja bio je u braku s producenticom Suzanne Bukinik. Nakon što su se rastali od svojih supružnika, par je tiho počeo izlaziti u kolovozu 2014., a svoju su romansu objavili u travnju 2015. na proslavi 50. rođendana Paltrowina prijatelja i kolege Roberta Downeya Jr.

Par se zatim potajno zaručio 2017. prije nego što su se vjenčali 2018., a Paltrow je za People rekla da njihovu svadbu smatra svojim prvim vjenčanjem. Godine 2021. Paltrow je Falchuka nazvala 'tako posebnim, nevjerojatnim čovjekom'. Javnost će iznenadili priznanjem da ne žive pod istim krovom. Takva odluka izazvala je poprilično čuđenje, no par je rekao da njihov odnos bolje funkcionira ako svatko ima svoju intimu i privatnost.

Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

Iako više ne snima, Partlow je bila jedna od najplaćenijih holivudskih zvijezda. Prvi tračak slave okusila je 1995. kada se s Bradom Pittom i Morganom Freemanom pojavila u trileru "Seven", a kada je 1998. snimila hvaljenu romantičnu dramu "Zaljubljeni Shakespeare" postalo je jasno da je zvijezda rođena.

Gwyneth i Brad Pitt bili zaručeni

Imala je samo 26 godina kada je za ulogu Viole De Lesseps dobila Oscara za najbolju žensku ulogu i Zlatni globus, a nakon tog uspjeha počela je redati uloge u filmovima "The Talented Mr. Ripley", "The Royal Tenenbaums" i "Shallow Hal". Bila je na vrhuncu karijere, ali kada je postala majka Gwyneth je drastično smanjila svoje pojavljivanje na filmu. Priznala je da je patila od postporođajne depresije te se posvetila snimanju audioknjiga za djecu, a od 2008. do danas utjelovljuje Pepper Potts u Marvelovim franšizama.

Osim što je napravila drastičan zaokret u karijeri, Gwyneth Paltrow u posljednjih 25 godina promijenila je i veći broj ljubavnih partnera. Prvi na listi njezinih muškaraca bio je holivudski frajer Brad Pitt. Brad i Gwyneth bili su "it" par od 1994. do 1997., a kada je glumica imala 24 godine, odlučila se i zaručiti s Bradom, koji je tada bio glumac u usponu. Na kraju su razvrgnuli zaruke jer su zaključili da nisu spremni za brak.

paltrow gwyneth | Foto: Malcolm Clarke/Press Association/PIXSELL

Sljedeći na redu bio je Ben Affleck, kojeg je ljubila od 1997. do kraja 2000., a nakon njega na red je došao bivši suprug, glazbenik Chris Martin.

Kontroverzna svijeća s mirisom vagine

Lifestyle kompaniju i blog "Goop" osniva 2008. godine i od tada se stalno nalazi na udaru kritika zbog kontroverznih savjeta o zdravu životu. Osim savjeta o prehrani za koje sunutricionisti rekli da nemaju smisla, "Goop" je bio meta kritika i zbog reklamiranja skupih proizvoda, kao i promoviranja zdravstvenih zahvata koji su se pokazali štetnima za zdravlje.

Prva od kontroverzi bila je svijeća s mirisom njene vagine koja se prodaje za 75 dolara i jaja od žada koji pospješuju seksualni život i liječe vaginalne infekcije. Potom je ponudila svojulistu božićnih poklona na kojoj se, primjerice, nalazi vibrator od 15 tisuća dolara ili WC papirza 956 dolara te 24 mjeseci star Parmigiano Reggiano sir po cijeni od 396 dolara. Tvrtka Goop bila je zamišljena da se bavi objavljivanjem lifestyle newslettera u kojima se nude new-age wellness savjeti no u godinama koje su slijedile, kompanija se proširila na fizičke iinternet dućane, seriju na Netflixu, podcast i organizaciju wellness summita. Danas Goop vrijedi 250 milijuna dolara, a njeni je zaposlenici zovu GP.

Foto: Instagram

Očito može prodati sve što želi te je vjerojatno to jedan od razloga zašto je bila proglašena najomraženijom osobom na svijetu. Čak ju je i NASA demantirala kada je prodavala naljepnice za tijelo koje mogu detektirati energetsku frekvenciju tijela i vratiti je na idealnu ako je pod stresom.

'Ja sam takva kakva jesam. Ne mogu se pretvarati da sam netko tko zarađuje 25.000 dolara godišnje', rekla je svojedobno Gwyneth Partlow. Gwyneth ima taj luksuz da se uredi njezine tvrtke otvaraju tek oko podneva pa u deset ujutro može odraditi ozbiljnu tjelovježbu. Voli šetnje po uzbrdicama i vježbe snage, a kod kuće redovito vježba uz video treninge Tracy Anderson te odlazi na satove kod Taryn Toomey. Kad je osnovala Goop održala je skup u Sydneyu i tada je rekla kako joj je izbjegavanje glume posljednjih godina omogućilo da uspostavi rutinu i dom na jednom mjestu što nikad prije nije imala. Dodala je pri tome kako bi voljela napustiti fillmsku industriju kako bi se fokusirala na svoj lifestyle brend Goop koji vrijedi milijune dolara. To se i dogodilo jer već pet godina ne snima.

Ne srami se svojih godina

'Stvarno volim ono što radim i znam da je to teško shvatiti ljudima koji mi govore ‘Ti si filmska zvijezda. Zar to nije zabavno?’. Ja volim moj posao od devet do pet. Volim to što više ne putujem cijelo vrijeme zbog čega mjesecima nisam kod kuće', kazala je danas 52-godišnja Partlow koja je na vrhuncu svoje karijere priznala da se prisiljavala na glumu.

Rođenjem kćeri Apple 2004. godine započela je promjene. 'Rođenjem kćeri, imala sam tada 31 godinu, po prvi put sam valorizirala svoju karijeru i pomisllila ‘Jesam li bila sretna?', rekla je svojedobno. Svoje rođendane voli obilježavati i ne srami se svojih godina. Štoviše ponosna je što je prošlapola stoljeća.

Foto: Instagram/orijent

'Osjećam se stvarno sretnom što imam svoje zdravlje i snagu u svom tijelu', napisala je prije svog 50. rođendana na svom IG-u.

'Mnoge odluke koje sam donijela samu svojim kasnim 20-ima, 30-ima i 40-ima koje sada se isplaćuju', priznala je misleći navježbanje i zdrav stil života. Zahvalna je za 'temelj' koji je izgradila tijekom godina i naglasila važnost toga da imate 'malo milosti oko starenja vašeg tijela, da opraštate'. Koža i mišići neće se vratiti kao prije, primijetila je, i to je u redu.

'Na nekoj kulturološkoj razini potpuno smo redefinirali što je 50 godina za ljude, interno i eksterno. Mislim na J.Lo - izgleda najbolje što je ikad. Za toliko žena koje poznajem, ovo je najbolje vrijeme do sada, vrhunac njihovih života. Dakle, sretna sam zbog ovog velikog rođendana... Starenje je putovanje do spoznaje sebe. To je učenje kako u potpunosti prihvatitiono što zapravo jesi... Ono što sam naučila od svoje mame jest da je život pun smisla, umjetnosti i glazbe i ljudi koje voliš način da lijepo stariš', objavila je prije dvije godinePartlow.