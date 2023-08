Oskarovka je imala težak život: U samoobrani mama joj je ubila tatu, tad su otišle u Ameriku...

Južnoafrička glumica i filmska producentica Charlize Theron danas slavi 48. rođendan. Prvog Oscara dobila je za ulogu u filmu 'Čudovište', a karijeru je započela kao model.

Godine 2021. prijatelji su joj priredili rođendansku zabavu na kojoj je svaki gost, odjeven po desetljećima staroj modi, imao određenu ulogu. Oduševljenje glumica tad nije krila.

- Kakva obitelj, kakva noć - pohvalila se.

Foto: SF/PA Images/PIXSELL

U razgovoru za strane medije Oskarovka je još 2018. govorila o starenju i načinu na koji se mijenja njen pristup toj temi kako stari.

- Postoje dani kada zaista volim svoje lice i nemam problema s borama oko usta ili očiju, ali postoje i dani kad si govorim da je možda vrijeme za zatezanje lica. I to je uredu - rekla je Theron i dodala kako to ne znači da ne želi ostariti.

- Što više prihvatimo da je to normalno i dio procesa, to ćemo biti pod manjim pritiskom. Budite dobri prema sebi. Prihvatite svakoga dana ono što je, i to je to - zaključila je Theron.

Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL

Charlize Theron imala je teško djetinjstvo zbog oca alkoholičara koji je njoj i majci priređivao probleme. Jednom prilikom im je prijetio te ih fizički napao i ispalio hitac iz pištolja. Njezina majka ga je upucala samoobrani. Glumica je posvojila dvoje djece, a često je u intervjuima govorila o tome da želi udomiti djecu koja imaju težak život.