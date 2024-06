Osmijeh i veliki buket u rukama Filipa iz 'Braka na prvu': Čekao Tamaru, ona mu je odgovorila...

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' bliži se samom kraju, a jedan od parova koji su ostali do kraja i izrekli zavjete su Tamara i Filip. Iako možda nisu najbolje započeli, vrlo brzo postali su omiljeni par iako, kako kažu, među njima nema ničega osim prijateljstva. Tamara je tijekom emisije to opisivala kao da Filip nije 'ni odškrinuo vrata', odnosno da joj nije dao ni šansu. On je, s druge strane, nju jako hvalio i poručio joj da mu je jako bitna osoba u životu, ali od početka je isticao kako tu nema fizičke privlačnosti.

No, izgleda kako njihov odnos, kakav god da je, ide dalje i nakon emisije. Zajedno su, još tijekom eksperimenta, bili na svadbi Filipove sestre, a zgodni Zagrepčanin u posljednje vrijeme ima kalendar pun vjenčanja svojih prijatelja. Jedno od njih je, prema svemu sudećem, bilo jučer.

Filip je prvo na svoje društvene mreže objavio fotografije svog outfita za svadbu, a nekoliko sati kasnije osvanula je i njegova fotografija na Instagram storyju koja je zaintrigirala mnoge.

- Tamara, čekamo te!? - napisano je uz fotku na kojoj se vidi Filip koji sjedi u automobilu i uz osmjeh na licu drži veliki buket cvijeća. Tu fotografiju je podijelila i sama Tamara te uz nju nadopisala: 'Tko čeka taj dočeka'.

Ranije su Filip i Tamara za 24sata govorili o svom odnosu, a na pitanje jesu li postali nešto više od prijatelja, bili su jako tajanstveni.

- Hm, ne znam - rekli su nam. Odnos im je, kaže Tamara, sličan kao što je bio u showu.

- Jedino što nam produkcija više ne organizira spojeve pa moramo sami - objasnila je kroz osmijeh.