Obavijesti

Show

Komentari 0
STIŽU NA INMUSIC

Osnivači Gorillaza isprva se nisu podnosili, a bend su pokrenuli jer im je MTV bio jako dosadan

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Osnivači Gorillaza isprva se nisu podnosili, a bend su pokrenuli jer im je MTV bio jako dosadan
9
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Smješteni u svom fiktivnom studiju Kong Studios, Gorillaz su iz albuma u album prikupljali sve više publike te su narasli do impresivne brojke obožavatelja.

Glazbenik Damon Albarn i umjetnik Jamie Hewlett su 1998. godine stvorili virtualni bend Gorillaz koji je do danas nastupao pred rasprodanim stadionima diljem svijeta te je na glasu kao jedan od najkvalitetnijih bendova današnjice. Uz Albarna i Hewletta, Gorillaz čine pjevač 2D, basist Murdoc Niccals, bubnjar Russel Hobbs i japanska gitaristica Noodle.

Smješteni u svom fiktivnom studiju Kong Studios, Gorillaz su iz albuma u album prikupljali sve više publike te su narasli do impresivne brojke obožavatelja. Zanimljivo je i kako su nastali te odakle uopće ideja za ovakav virtualni bend.

Damon Albarn i Jamie Hewlett upoznali su se 1990. godine kada je Graham Coxon, gitarist Blura, zamolio Hewletta da intervjuira njihov bend. Bio je veliki obožavatelj njegovih djela, a Blur su onda bili tek u počecima. Intervju je objavljen te je Hewlett ostalo blizak bendu, no nerijetko se svađao s Albarnom, pogotovo kada je umjetnik počeo hodati s bivšom djevojkom njegovog kolege iz benda, Coxona. 

Unatoč svemu, svađa je na kraju završila tako da su postali cimeri 1997. godine, jer su oboje prekinuli veze u isto vrijeme te su se brzo morali odseliti iz stanova u kojima su živjeli. U to vrijeme rodila se ideja za bend Gorillaz.

Naime, Albarn i Hewlett su jedne večeri zajedno gledali MTV te im je sve što su vidjeli od glazbenih spotova bilo dosadno.

- Ako predugo gledaš MTV, shvatiš da se na toj televiziji ne događa ništa. Odmah smo došli na ideju da stvorimo virtualni bend. Naš bend bio je odgovor na dotadašnju modu MTV-a - izjavio je Hewlett jednom prilikom. 

- Gorillaz je nastao u vrijeme kada su u centru pažnje bili boy-bendovi, a meni je sve to djelovalo umjetno. Onda smo se sjetili da bismo mogli napraviti pravi umjetni bend, ali na zanimljiviji način - komentirao je Damon Albarn. 

Upravo Albarn je snimao prvi album Gorillaza od 1998. do 2000. godine u svom studiju u Londonu, a jedan dio pjesama je snimljen i na Jamajci. Glazbenik je sam počeo snimati album, no kasnije su mu se pridružile ostale kolege iz benda. Jedno vrijeme je paralelno radio glazbu za Gorillaz i Blur.

MTV European Music Awards - Arrivals
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Jedan od razloga zašto je Gorillaz nastao je taj da sam imao mnogo glazbe za koju sam znao da ju ne mogu iskoristiti za Blur. Nije imalo smisla miješati te žanrove - rekao je Albarn jednom prilikom.

Kroz osam studijskih albuma, od debitantskog ‘Gorillaz’ (2001), kultnih ‘Demon Days’ (2005), ‘Plastic Beach’ (2010), te ‘The Fall’ (2011), ‘Humanz’ (2017), ‘The Now Now’ (2018), ‘Song Machine: Season One – Strange Timez’ (2020) i ‘Cracker Island’ (2023), Gorillaz su postali globalni fenomen, održali turneje diljem svijeta - od San Diega do Sirije, od Montevidea do Manchestera te osvajali nebrojene nagrade, uključujući i prestižnu Jim Henson Creativity Honor. Njihova nedavna serija koncerata u Londonu povodom proslave 25 godina postojanja benda oduševila je i kritiku i publiku. 

LIPANJ 2026. Grupa Gorillaz prvi headliner za 20 godina INmusic festivala!
Grupa Gorillaz prvi headliner za 20 godina INmusic festivala!

Kritičari i publika već od samih početaka benda komentiraju kako su uživo prava poslastica, a iduće godine ih gledamo na obljetničkom izdanju INmusic festivala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...
NEPOSLUŠNE KOMBINACIJE

FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...

Iako se uvijek čine savršene i besprijekorne, i njima se potkradu greške i nezgode. Ovo su pjevačice i glumice koje su se borile sa svojim haljinama na crvenom tepihu.
FOTO Kao da su od iste majke! Ovi slavni imaju svoje 'dupliće', možete li ih vi razlikovati?
ČEK, TO NIJE ISTA OSOBA?!

FOTO Kao da su od iste majke! Ovi slavni imaju svoje 'dupliće', možete li ih vi razlikovati?

Matt Damon i Mark Wahlberg, Carla Bruni i Bella Hadid, Javier Bardem i Jeffrey Dean Morgan, samo su neki od poznatih lica koje mnogi često zamijene, a osim publike, griješe i drugi poznati pa čak i paparazzi...
Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni
'JEDAN DAN ŽIVOTA'

Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni

Pjevačica je odjenula crnu pripijenu haljinu u kojoj je istaknula svoje obline. U backstageu je bila sa svojim prijateljem, stilistom Markom Grubnićem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025