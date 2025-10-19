Osnivači Gorillaza isprva se nisu podnosili, a bend su pokrenuli jer im je MTV bio jako dosadan

Glazbenik Damon Albarn i umjetnik Jamie Hewlett su 1998. godine stvorili virtualni bend Gorillaz koji je do danas nastupao pred rasprodanim stadionima diljem svijeta te je na glasu kao jedan od najkvalitetnijih bendova današnjice. Uz Albarna i Hewletta, Gorillaz čine pjevač 2D, basist Murdoc Niccals, bubnjar Russel Hobbs i japanska gitaristica Noodle.

Smješteni u svom fiktivnom studiju Kong Studios, Gorillaz su iz albuma u album prikupljali sve više publike te su narasli do impresivne brojke obožavatelja. Zanimljivo je i kako su nastali te odakle uopće ideja za ovakav virtualni bend.

Damon Albarn i Jamie Hewlett upoznali su se 1990. godine kada je Graham Coxon, gitarist Blura, zamolio Hewletta da intervjuira njihov bend. Bio je veliki obožavatelj njegovih djela, a Blur su onda bili tek u počecima. Intervju je objavljen te je Hewlett ostalo blizak bendu, no nerijetko se svađao s Albarnom, pogotovo kada je umjetnik počeo hodati s bivšom djevojkom njegovog kolege iz benda, Coxona.

Unatoč svemu, svađa je na kraju završila tako da su postali cimeri 1997. godine, jer su oboje prekinuli veze u isto vrijeme te su se brzo morali odseliti iz stanova u kojima su živjeli. U to vrijeme rodila se ideja za bend Gorillaz.

Naime, Albarn i Hewlett su jedne večeri zajedno gledali MTV te im je sve što su vidjeli od glazbenih spotova bilo dosadno.

- Ako predugo gledaš MTV, shvatiš da se na toj televiziji ne događa ništa. Odmah smo došli na ideju da stvorimo virtualni bend. Naš bend bio je odgovor na dotadašnju modu MTV-a - izjavio je Hewlett jednom prilikom.

- Gorillaz je nastao u vrijeme kada su u centru pažnje bili boy-bendovi, a meni je sve to djelovalo umjetno. Onda smo se sjetili da bismo mogli napraviti pravi umjetni bend, ali na zanimljiviji način - komentirao je Damon Albarn.

Upravo Albarn je snimao prvi album Gorillaza od 1998. do 2000. godine u svom studiju u Londonu, a jedan dio pjesama je snimljen i na Jamajci. Glazbenik je sam počeo snimati album, no kasnije su mu se pridružile ostale kolege iz benda. Jedno vrijeme je paralelno radio glazbu za Gorillaz i Blur.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Jedan od razloga zašto je Gorillaz nastao je taj da sam imao mnogo glazbe za koju sam znao da ju ne mogu iskoristiti za Blur. Nije imalo smisla miješati te žanrove - rekao je Albarn jednom prilikom.

Kroz osam studijskih albuma, od debitantskog ‘Gorillaz’ (2001), kultnih ‘Demon Days’ (2005), ‘Plastic Beach’ (2010), te ‘The Fall’ (2011), ‘Humanz’ (2017), ‘The Now Now’ (2018), ‘Song Machine: Season One – Strange Timez’ (2020) i ‘Cracker Island’ (2023), Gorillaz su postali globalni fenomen, održali turneje diljem svijeta - od San Diega do Sirije, od Montevidea do Manchestera te osvajali nebrojene nagrade, uključujući i prestižnu Jim Henson Creativity Honor. Njihova nedavna serija koncerata u Londonu povodom proslave 25 godina postojanja benda oduševila je i kritiku i publiku.

Kritičari i publika već od samih početaka benda komentiraju kako su uživo prava poslastica, a iduće godine ih gledamo na obljetničkom izdanju INmusic festivala.