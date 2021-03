Nakon što su župljani vidjeli najave na televiziji i njihova svećenika Ladislava Dorta s pregačom, ne prestaju ga ispitivati kad kreće “Večera za pet na selu”. Pomalo iznenađeni što se prijavio, ali ga hvale i nestrpljivo čekaju da vide kakav im je svećenik chef u kuhinji.

- Nitko me nije nagovarao da se prijavim. Volim kuhati i prijatelji su mi rekli da bi se trebao prijaviti u neko kulinarsko natjecanje, a s obzirom na to da nemam puno vremena, izbor je pao na ‘Večeru za 5 na selu’. Tu emisiju pratim godinama i želim se prijaviti već dulje vrijeme, tako da sam to sad odlučio i napraviti - kaže nam Ladislav.

Uglavnom je, kaže velečasni, tradicionalni tip u kuhanju, ali voli i eksperimentirati.

- Jelovnik u showu bit će spoj tradicionalnog i modernijeg - najavljuje i dodaje kako se ne boji kritika na račun svoga kuhanja:

- Život me naučio da svaku kritiku treba saslušati, bila pozitivna ili negativna. Onda tu kritiku prosijati kroz tri Sokratova sita i tek onda uzeti to srcu i pameti. Ne vjerujem da ću svojim kuhanjem ikoga oboriti s nogu. To mi i nije želja. Ali smatram da relativno dobro kuham, tako da nitko neće moći reći da mu ništa nije bilo fino - priča.

Jedno od najdražih jela mu je sarma. Obožava sve domaće, uvijek mora biti juhe i variva na njegovu stolu, a tek onda meso. Na što se navikao još kao dječak u maminoj kuhinji. U svojoj se “izbrusio” tek kad je postao svećenik jer otad živi sam. S Bogom. Zaredio se 2008., godinu je dana bio kapelan u Osijeku, potom ga je služba odvela na dvije godine u Ivankovo, pa Berak, a od 2016. župnik je u Vinkovcima u župi Presvetog Srca Isusova.

Rodom iz Srijemske Mitrovice, Ladislav je pravi Slavonac u duši i bećar. Voli proučavati slavonske starine, slikati i družiti se s prijateljima. A da nije svećenik, otkrio nam je čime bi se bavio: “Kao dijete maštaš o svemu i svačemu. Biti pilot, vojnik... Onda me u srednjoj privlačila ekonomija, ali kad je Bog uperio prst u mene i rekao: ‘Ti si moj’, otad je svaka želja suvišna i prazna”.

