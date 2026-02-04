Osuđen je reper Buba Corelli

Sarajevski reper Buba Corelli (36) priznao je krivnju za utaju poreza i uplatio 115.642 konvertibilne marke (oko 57.000 eura) na račun Porezne uprave Federacije BiH, prenosi Telegraf.rs.

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužiteljstva i prihvatio sporazum o priznanju krivnje protiv Amara Hodžića, poznatijeg kao Buba Corelli.

Srpski mediji pišu da se optuženi tereti da je u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2022. godine, kao porezni obveznik, svjesno i s namjerom izbjegavao plaćanje obveza propisanih poreznim zakonodavstvom Federacije BiH te doprinosa za socijalno osiguranje, ne prijavljujući ostvarene oporezive prihode.

Postupajući suprotno zakonskim odredbama i izbjegavajući uplatu poreza na dohodak i doprinosa za zdravstveno osiguranje na novčana sredstva primljena iz inozemstva, optuženi je stekao protupravnu imovinsku korist te oštetio proračune i izvanproračunske fondove Federacije BiH u ukupnom iznosu od 115.642 KM. Time je počinio kazneno djelo utaje poreza iz članka 273. stavka 1. Kaznenog zakona Federacije BiH, u vezi s člankom 55. istog zakona.

Imovinska korist stečena kaznenim djelom u potpunosti je oduzeta, a Amar Hodžić je kao porezni obveznik u cijelosti podmirio glavni porezni dug prema Poreznoj upravi FBiH.

Podsjetimo, Buba Corelli je i ranije bio u sukobu sa zakonom - 2019. godine osuđen je na godinu dana zatvora zbog trgovine drogom.