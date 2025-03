Osuđena za ubojstvo Selene Quintanille: Yolanda ostaje iza rešetaka bez uvjetnog dopusta

Ženi koja je osuđena za ubojstvo glazbene zvijezde Selene Quintanille-Perez, odbijen je prijevremeni izlazak iz zatvora. Provela je desetljeća iza rešetaka nakon što je osuđena da je ubila mladu pjevačicu 1995. godine u Texasu, piše CNN.

Yolanda Saldívar služi doživotnu kaznu u zatvoru u Texasu. Tročlano vijeće Teksaškog odbora za pomilovanje i uvjetne otpuste glasalo je da je ne pusti na slobodu, izvijestio je Associated Press. Povjerenstvo je reklo da će njezin slučaj biti razmatran 2030. godine.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Selene Quintanille-Perez javnosti je poznatija pod nazivom 'Selena'. Mlada pjevačica rođena je u SAD-u, a podrijetlom je iz Meksika. Uspjela se probiti na mainstream glazbenu scenu i bila je na rubu prijelaza na pop tržište na engleskom jeziku u trenutku kada je njezin život tragično završio.

Saldívar je osnovala Selenin klub obožavatelja i bila je voditeljica pjevačičinih butika odjeće, Selena Etc., sve dok nije otpuštena početkom ožujka 1995. nakon što je otkriven nestanak novca.

Legenda Tejano glazbe imala je samo 23 godine kada je upucana u leđa u motelu 'Days Inn' u Corpus Christiju 31. ožujka 1995. godine. Posljednjim snagama uspjela je otrčati do predvorja motela gdje se srušila, a sat vremena kasnije umrla je u bolnici.

Zaposlenici hotela svjedočili su da je Selena imenovala Yolandu za svog napadača time što je izgovorila njezino ime i 'sobu 158' u kojoj su se nalazile.

- Nisam to namjeravala učiniti. Nisam htjela nikoga ubiti - rekla je Saldívar tijekom devetosatnog sukoba s policijom. Navela je policiji da je kupila revolver kalibra 38 kako bi se ubila.

Foto: MPNC

Porota u Houstonu 23. listopada 1995. osudila je Saldívar za ubojstvo prvog stupnja. Osuđena je na doživotni zatvor s mogućnošću pomilovanja nakon 30 godina.

Dok je bila u zatvoru, Saldívar, bivša medicinska sestra, stekla je diplomu pravnika i suradnika iz kaznenog pravosuđa i podnijela je nekoliko tužbi za građanska prava u kojima se navodi da je državni zatvorski sustav zlostavlja, prema sudskim zapisima. Pomagala je i drugim zatvorenicima u podnošenju molbi. Također, bila je i posebno odvojena od drugih zatvorenika zbog 'visokog profila' slučaja.

Selena je svojim pjesmama, plesom, prepoznatljivim stilom oblačenja i vedrom osobnošću stekla mnogo obožavatelja. Više od 50.000 ljudi stajalo je u redu kako bi vidjeli Selenino tijelo dan prije nego što je položena na počinak u Seaside Memorial Parku 3. travnja 1995., samo 13 dana prije njezina 24. rođendana.

Bila je zvijezda i osvojila Grammyja tijekom procvata tejanske glazbe ranih 1990-ih. Njezini hitovi uključuju "Bidi Bidi Bom Bom", "Como la Flor", "Amor Prohibido", "No Me Queda Mas" i "Tu Solo Tu". Njezin crossover album na engleskom jeziku "Dreaming of You", objavljen nekoliko mjeseci nakon njezine smrti, a bio je na vrhu Billboardove ljestvice 200.

Život pjevačice ekraniziran je biografskim filmom 'Selena' gdje ju je utjelovila glumica Jennifer Lopez. Nema sumnje kako bi Selena povećala svoju popularnost i postigla još veći uspjeh da joj život nije tako tragično uskraćen.