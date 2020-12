No, manekenka je sada prisko\u010dila u obranu voza\u010du te rekla kako Nikita nije bio ozbiljan te da je stvarno dobar \u010dovjek. Tvrdi da voza\u010d to nije napravio da bi je ponizio ve\u0107 je sve bila \u0161ala.

-\u00a0Hej ljudi, samo sam vam htjela re\u0107i da smo Nikita i ja dugo prijatelji i da ni\u0161ta na snimci nije ozbiljno. Vjerujemo jedno drugom\u00a0i to je bila zabava. Ja sam objavila snimku kao \u0161alu, \u017eao mi je. Kunem se da je on zaista dobra osoba i da nikad ne bi napravio ne\u0161to \u0161to bi me povrijedilo ili ponizilo - rekla je Andrea.\u00a0

Ispri\u010dao se i Mazepin.\u00a0

-\u00a0Ispri\u010davam se zbog svojih nedavnih postupaka, koji su bili neprimjereni. Neprimjereno je bilo i \u0161to su zavr\u0161ili na dru\u0161tvenim mre\u017eama. \u017dao mi je \u0161to sam osramotio Haas i shvatio sam da moram po\u0161tovati vi\u0161e standarde kao voza\u010d Formule 1. Znam da sam iznevjerio sebe i mnoge druge ljude te obe\u0107avam da \u0107u nau\u010diti lekciju - rekao je.\u00a0

Mazepin je u me\u0111uvremenu izbrisao snimku, ali je jo\u0161 uvijek vidljiv na internetu jer su ga i druge stranice objavile, osu\u0111uju\u0107i potez voza\u010da. Njegova F1 mom\u010dad Haas osudila je takvo pona\u0161anje te su rekli kako \u0107e situaciju rije\u0161iti unutar kluba.\u00a0