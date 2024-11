Osumnjičenik za smrt Paynea se oglasio: 'Jesmo, drogirali smo se skupa, ali nisam uzeo novac'

Jedan od osumnjičenika za smrt britanskog glazbenika Liama Paynea tvrdi kako nije kriv, javlja Daily Mail. Braian Nahuel Paiz (24), konobar jednog restorana u kojem je upoznao Paynea, priznao je na argentinskoj televiziji kako se dva puta s glazbenikom našao u njegovom hotelu te da su zajedno konzumirali drogu, no demantira da mu je on nabavio drogu i uzeo novac od njega.

Paiz je rekao da su u restoranu razmijenili kontakte i našli se već iste večeri.

- Sve je bilo normalno - poručio je te dodao kako su se družili te mu je Payne pustio glazbu na kojoj je radio.

- Već kad je došao u restoran je bio pod utjecajem droga. Nije ništa jeo. Zamolio me za moj kontakt i ja sam mu rekao da se možemo čuti preko Instagrama. Kasnije mi se javio porukom, htio je konzumirati drogu, iako je već bio pod utjecajem - rekao je Paiz koji tvrdi da su u hotelskoj sobi tada, 2. listopada, pili viski.

Idući put kad su se sreli bilo je 13. listopada, u hotelu CasaSur Palermo, u kojem je pjevač tri dana kasnije tragično skončao. Tada su, tvrdi Paiz, 'proveli noć skupa' i konzumirali drogu.

- Da, zajedno smo se drogirali, ali nikad nisam uzeo drogu od njega ili prihvatio novac koji mi je nudio. Imam poruke u kojima mi nudi novac, no nisam ga prihvatio. Htio mi je dati i svoju odjeću, da ga imam po čemu pamtiti, no ostavio sam je iza televizora u njegovoj sobi - ispričao je.

Kasnije je pjevaču navodno ispričao i da je njegov prijatelj veliki fan, a Payne je pristao da se upoznaju.

- Došao je do mjesta gdje živim, htio je da se vratimo u hotel, no rekao sam mu da moram na posao. To je bio zadnji put da smo se vidjeli. Ušao je u taksi i otišao - tvrdi Paiz.

Osim njega, oko smrti Liama Paynea se ranije oglasio i Rogelio Nores, još jedan od osumnjičenika, kojeg su nazivali i Payneovim menadžerom, što je on demantirao te poručio da mu je glazbenik bio 'samo dobar prijatelj'.

- Nisam napustio Liama, bio sam u njegovom hotelu tri puta tog dana i otišao 40 minuta prije nego se sve dogodilo - ispričao je te dodao da je 'u predvorju bilo preko 15 ljudi koji su pričali s njime i šalili se' kad je odlazio.

Treći osumnjičenik je navodno Ezequiel David Pereyra (21), koji je bio zaposlenik hotela.

Tužitelji su prije nekoliko dana objavili da su tri muškarca po istragom zbog sumnji da su 'napustili čovjeka koji je netom kasnije preminuo' te da su mu nabavljali drogu. Testovi su pokazali da je Payne bio pod utjecajem droge i alkohola, a u tijelu su mu pronašli i tragove antidepresiva.

Policija još traži i pjevačev Rolex vrijedan oko 36 tisuća eura, a koji je bio na Liamovoj ruci svega nekoliko sati prije smrti. Pretresli su domove osumnjičenika i još dvije djevojke, no nisu ga pronašli.