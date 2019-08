Osvanula prva fotka vjenčanja Delevingne i 'male lažljivice'

UPDATE ore 20:30 —> NOZZE (LEGALI) SMENTITE ( a quanto pare) VI TERREMO AGGIORNATI... Secondo i tabloid americani la cerimonia con pochi intimi sarebbe stata celebrata a #lasvegas nella cappella di #elvispresley notizia smentita poco fa, parrebbe una cerimonia in amicizia... nel dubbio noi continuano a sperarci. #caradelevingne #ashleybenson #mrsemrs #prettylittleliars #pll #married

A post shared by Showteller & Drama Addicted (@showteller_dramaaddicted) on Aug 4, 2019 at 10:12am PDT