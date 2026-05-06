Osvanula prva snimka nastupa Lelekica. Fanovi oduševljeni

Foto: eurovision/promo

'Ovo je najbolje', 'Pobjednice', 'Ovo je tako dobro', 'Hrvatska odnosi pobjedu', samo su neki od komentara na društvenim mrežama

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek, odradile su prve probe na velikoj pozornici u Beču. Nastup počinje dramatičnim dolaskom članica grupe, koje se kreću dugačkom pistom od takozvanog Green Rooma do glavne pozornice. Za scenski izgled ponovno je bio zadužen dizajner Nicolas Diamane, koji je za djevojke osmislio upečatljive kostime. Haljine u crvenim tonovima s dodacima bijele inspirirane su tradicionalnom nošnjom, a prepoznatljivom izgledu pridonosi i oslikavanje lica i ruku.

Među članicama Inkom Večerinom Perušić, Juditom Štorgom, Korinom Olivijom Rogić, Larom Brtan i Marinom Ramljak posebnu pažnju privukla je upravo Inka, koja u upečatljivoj bijeloj kombinaciji simbolizira žene o kojima govori pjesma 'Andromeda'. Cjelokupan dojam pojačavaju i snažni scenski efekti dima i vatre te rasvjeta. Djevojke s 'Andromedom' nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri, 12. svibnja, treće po redu, a sudeći prema prvim dojmovima, Hrvatska ima ozbiljnog kandidata za finale.

'Ovo je najbolje', 'Pobjednice', 'Ovo je tako dobro', 'Hrvatska odnosi pobjedu', samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Osim samih izvođačica, ključnu ulogu ima i scenografija. Ekrani iza njih vode gledatelje na putovanje kroz mistične prizore, od tajanstvene špilje do začarane šume, stvarajući osjećaj ulaska u drugi svijet. Prema detaljima s druge probe, nastup kulminira snažnim vizualnim efektom 'prolaska kroz crvotočinu', koji publici daje dojam ubrzanog putovanja kroz vrijeme i prostor.

Podsjetimo, Eurosong će se održati 12., 14., i 16. svibnja u Beču. Iz obje polufinalne večeri prolazi po 10 država, a grupi Lelek kladionice predviđaju 81 posto šanse za prolazak u finale. Hrvatska je trenutačno na 16. mjestu od ukupno 35 zemalja koje se ove godine natječu u Beču.

