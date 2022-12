Osvojila je najveće nagrade u glumi, Marlona Branda trpjela 8 godina, a Elvis ju je razočarao

Legendarna glumica Rita Moreno danas slavi 91. rođendan i zasluženo ima titulu jedne od najuspješnijih glumica svih vremena, tim više što je osvojila tri glavne velike nagrade, koje Amerikanci još nazivaju i 'trostruka kruna glume'.

Moreno je rođena u Puerto Ricu, ali je s majkom preselila u New York kad je imala 5 godina, a već s 13 je imala prvi nastup na Broadwayu u predstavi 'Skydrift' i izvedbom privukla pažnju lovaca na talente. Njezina glumačka karijera je započela koncem Zlatnog doba Hollywooda.

Kada je 1962. osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu u mjuziklu 'West Side Story' postala je prva latinoamerička žena koja je osvojila tu prestižnu glumačku nagradu. Deset godina kasnije dobila je nagradu Grammy za najbolji dječji album za 'The Electric Company'. Nagradu za izvrsnost u kazalištu, Tony, osvojila je 1975. u predstavi 'Ritz. Par godina kasnije osvojila je svoje Primetime Emmy nagrade za svoje nastupe u 'The Muppet Showu' i 'The Rockford Files'.

S osvojene tri najveće glumačke nagrade, Oscar, Emmy i Tony, Rita je postala jedna od 24 glumaca i glumica koji su osvojili 'trostruku krunu glume', a kad im se doda još i Grammy, Moreno je jedna od 17 ljudi koji su skupili 'EGOT'.

Američki predsjednik George W. Bush uručio joj je 'Predsjedničku medalju slobode' 2004., a Barack Obama joj je uručio 'Nacionalnu medalju umjetnosti'.

Moreno je bila poznata i po svojoj turbulentnoj i strastvenoj vezi s legendarnim glumcem Marlonom Brandom, kojeg je upoznala kad je imala samo 22 godine na snimanju filma o Napoleonu Désirée iz 1954., a u vezi su bili osam godina.

- Brando je bio kralj filmova i jedan od najseksepilnijih muškaraca na svijetu. Naša ljubav bila je burna poput oluje. Stalno smo prekidali i mirili se, a to je trajalo osam godina - rekla je oskarovka.

Rita je priznala i da se htjela udati za Branda iako njemu to nije bilo po volji. Svejedno je nastavila spavati s njim, a pogodilo ju je što je on i dalje spavao s drugim ženama. Nakon što je kod Marlona pronašla tuđe žensko seksi rublje pristala je naći se s Elvisom koji se tada zanimao za nju, samo kako bi Marlon bio ljubomoran.

- Elvis je bio grozan u krevetu. Bio je mala beba u usporedbi s kraljem Brandom - rekla je Rita i dodala kako je Marlon bio senzualan i vrlo darežljiv.

Rita je s Brandom ostala i u drugom stanju, no on nije htio dijete. Organizirao je ilegalni pobačaj koji je pošao po zlu, nakon čega je glumica završila na hitnoj operaciji. Nakon svega toga Rita se 1961. pokušala ubiti u njegovoj kući.

- Pokušala sam okončati svoj život tabletama u njegovoj kući. Tako sam to pokušala učiniti. Nisam razumjela da će, ako ubijem ovu patetičnu, tužnu, zgaženu Ritu, otići i ostatak Rite koji dolazi s njom. Izgleda da to stvarno nisam razumjela. Ali to je bio pokušaj - priznala je glumica.

Glumica je od 1965. bila 45 godina u braku s doktorom internistom Leonardom Gordonom za kojeg kaže da je ljubav njezina života, dok je Brando bio požuda. Umro je 2010. u 91. godini. Iz braka s njim ima kćer, glumicu Fernandu Luisu (55).

