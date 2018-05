Rita Moreno: Marlon Brando se bolje seksao od Elvisa Presleya

Elvis je nedvojbeno bio kralj na pozornici, ali se zato u usporedbi s Marlonom nije baš iskazao pod plahtama, rekla je glumica Rita Moreno (86) voditeljici Wendy Williams (53) u četvrtak u njezinom TV showu. Filmskog zavodnika Marlona Branda upoznala je 1954. na setu filma Desiree, a s Elvisom Presleyjem počela je kasnije izlaziti kako bi ga, tvrdi, napravila ljubomornim.

- Brando je bio kralj filmova i jedan od najseksepilnijih muškaraca na svijetu. Naša ljubav bila je burna poput oluje. Stalno smo prekidali i mirili se, a to je trajalo osam godina - rekla je oskarovka. Zvijezda 'Priče sa zapadne strane' priznala je i da se htjela udati za Branda iako njemu to nije bilo po volji. Svejedno je, kako kaže, nastavila spavati s njim, a pogodilo ju je što je on i dalje spavao s drugim ženama.

- Jednom sam pronašla seksi žensko rublje koje nije moje. Otišla sam kući shrvana i u suzama - prisjeća se Moreno. Dodaje kako joj se zatim dogodilo nešto divno.

- Presley se počeo zanimati za mene, pa me ubrzo pozvao van. Sjetila sam se tog prokletog ženskog rublja i odmah pristala. Marlon je bio ljut zbog svega. Taj čovjek je tada bacao stolice. Bilo je divno napraviti ga ljubomornim - kaže glumica. No postoji i nešto, kako kaže, manje divno.

- Elvis je bio grozan u krevetu. Bio je mala beba u usporedbi s kraljem Brandom - rekla je. Dodala je kako je Marlon bio senzualan i vrlo darežljiv.

Rita je s Brandom ostala i u drugom stanju, no on nije htio dijete. Organizirao je ilegalni pobačaj koji je pošao po zlu, nakon čega je glumica završila na hitnoj operaciji. Nakon svega toga Rita se 1961. pokušala ubiti u njegovoj kući.

Glumica je od 1965. bila 45 godina u braku s liječnikom Leonardom Gordonom za kojeg kaže da je ljubav njezina života, dok je Brando bio požuda. Iz braka s njim ima kćer, glumicu Fernandu Luisu (51).

