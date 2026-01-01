Osvojila ju zeleno-crna kreacija: Cardi B ponovo nosi Zigmana

Reperica Cardi B (33) opet je odjenula kreaciju hrvatskog dizajnera Juraja Zigmana, a pozitivni komentari na društvenim mrežama počeli su se nizati.

U ovoj kreaciji Cardi B će se pojaviti u reality showu 'RuPaul's Drag Race', sudeći prema najavi. Fanovi su već oduševljeni, a Zigmanu su čestitali na kreaciji.

No ovo nije prva Zigmanova kreacija koja ju je osvojila. Reperica Cardi B 'isfurala' je Zigmanovu kreaciju u reklami za Pepsi. Za ovu je prigodu dizajneri osmislio plavu kombinaciju, čiji je glavni element ponovno bio prepoznatljivi korzet.

- Cardi je baš prizemna i profesionalna zvijezda, nakon odrađenog fittinga sjedili smo satima i pričali o svemu, o sceni, o modi - rekao je tada Zigman.

Njegove kreacije nose brojne svjetske zvijezde poput Beyoncé, Christine Aguilere, Doje Cat, Rite Ore i Bebe Rexhe. Osim što stvara za glazbene i scenske nastupe, njegove haljine često se pojavljuju na crvenim tepisima i naslovnicama modnih magazina.