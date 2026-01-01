Obavijesti

Show

Komentari 0
KOMENTARI SE NIŽU

Osvojila ju zeleno-crna kreacija: Cardi B ponovo nosi Zigmana

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Osvojila ju zeleno-crna kreacija: Cardi B ponovo nosi Zigmana
Foto: Instagram

U ovoj kreaciji Cardi B će se pojaviti u reality showu 'RuPaul's Drag Race', sudeći prema najavi. Fanovi su već oduševljeni, a Zigmanu su čestitali na kreaciji

Reperica Cardi B (33) opet je odjenula kreaciju hrvatskog dizajnera Juraja Zigmana, a pozitivni komentari na društvenim mrežama počeli su se nizati. 

U ovoj kreaciji Cardi B će se pojaviti u reality showu 'RuPaul's Drag Race', sudeći prema najavi. Fanovi su već oduševljeni, a Zigmanu su čestitali na kreaciji.

No ovo nije prva Zigmanova kreacija koja ju je osvojila. Reperica Cardi B 'isfurala' je Zigmanovu kreaciju u reklami za Pepsi. Za ovu je prigodu dizajneri osmislio plavu kombinaciju, čiji je glavni element ponovno bio prepoznatljivi korzet. 

SLAVILA S DEČKOM Pogledajte provokativnu haljinu Cardi B: Skoro joj ispale obline, a guzu nije htjela prekrivati...
Pogledajte provokativnu haljinu Cardi B: Skoro joj ispale obline, a guzu nije htjela prekrivati...

 - Cardi je baš prizemna i profesionalna zvijezda, nakon odrađenog fittinga sjedili smo satima i pričali o svemu, o sceni, o modi - rekao je tada Zigman.

Njegove kreacije nose brojne svjetske zvijezde poput Beyoncé, Christine Aguilere, Doje Cat, Rite Ore i Bebe Rexhe. Osim što stvara za glazbene i scenske nastupe, njegove haljine često se pojavljuju na crvenim tepisima i naslovnicama modnih magazina. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Za Demi Moore golišave scene nikada nisu bile problem, no operacije nije htjela priznati
ČESTO SE SKIDALA

FOTO Za Demi Moore golišave scene nikada nisu bile problem, no operacije nije htjela priznati

Demi Moore je navodno tijekom godina išla na razne kirurške zahvate, a njezini prijatelji tvrde da u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji izgled te je uklonila filere. Glumica, koja je ove godine proslavila 63. rođendan, nije priznala da je bila "pod nož", a nikada joj nije bilo teško ni skinuti se pred kamerama za golišave scene. Kako se mijenjala pogledajte u galeriji.
FOTO Evo kako je Zagreb ušao u 2026. Publiku na Trgu zabavljali su Elemental i Dubioza kolektiv
VESELA ATMOSFERA

FOTO Evo kako je Zagreb ušao u 2026. Publiku na Trgu zabavljali su Elemental i Dubioza kolektiv

Na Trgu bana Josipa Jelačića večer je počela koncertom grupe Idem, nastavili su Luzeri, a glavni nastupi bili su Elementala i Dubioze kolektiv
VIDEO Marko Škugor točno u ponoć dobio kćer: Od sreće je zapjevao s osobljem rodilišta
KAKAV DOČEK

VIDEO Marko Škugor točno u ponoć dobio kćer: Od sreće je zapjevao s osobljem rodilišta

Naš pjevač je točno u ponoć 1. siječnja da suprugom Ivanom dobio treće dijete, a nakon dva sina u obitelj Škugor stigla je malena djevojčica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026