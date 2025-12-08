Pogledajte provokativnu haljinu Cardi B: Skoro joj ispale obline, a guzu nije htjela prekrivati...

Reperica Cardi B sinoć je zasjenila sve na zabavi za 32. rođendan svog dečka, NFL zvijezde Stefona Diggsa u Miamiju. Riječ je o pravoj modnoj bombi - reperica je nosila crnu haljinu s dubokim dekolteom i otvorenim leđima, otkrivajući šarene tetovaže na stražnjici.

Haljina je ukrašena zlatnim lancima, a outfit je upotpunila crnim sandalama na visoku petu i zlatnim nakitom. U videu koji je podijelila na društvenim mrežama, Cardi je ponosno pokazala svoju zavodljivu figuru u haljini srednje dužine, dok je Diggs uživao gledajući je kako tverka pokraj njega.

Foto: INSTAGRAM

Ovo nije prvi put da reperica pokazuje više kože od kako je u studenom rodila svog sina sa Diggsom. Nekoliko dana nakon poroda, Cardi je u New Yorku na otvaranju Cybexove trgovine nosila kratku jaknu, mini suknju i čizme preko koljena, ističući zategnut struk i svoju figuru.

Ovo je Cardi B prvo dijete s Diggsom, a već je majka trima - kćeri Kulture (7) i Blossom (1) te sinu Waveu (4) kojeg ima s bivšim suprugom Offsetom. Njihov brak okončan je u srpnju 2024., dok je romansa s Diggsom potvrđena u svibnju iste godine.

Foto: Instagram/Cardi B

- Nova beba u mom svijetu i još jedan razlog da budem najbolja verzija sebe, još jedan razlog da volim sebe više nego išta ili ikoga, kako bih svojoj djeci mogla pružiti ljubav i život koji zaslužuju - napisala je Cardi na Instagramu povodom rođenja novog sina.