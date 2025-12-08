Obavijesti

Show

Komentari 0
SLAVILA S DEČKOM

Pogledajte provokativnu haljinu Cardi B: Skoro joj ispale obline, a guzu nije htjela prekrivati...

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Pogledajte provokativnu haljinu Cardi B: Skoro joj ispale obline, a guzu nije htjela prekrivati...
14
Foto: Christina Horsten/DPA

Cardi B je sinoć zabljesnula u provokativnoj crnoj haljini s otvorenim leđima na rođendanu svog dečka Stefona Diggsa u Miamiju, otkrivajući tetovaže i zavodljivu figuru

Reperica Cardi B sinoć je zasjenila sve na zabavi za 32. rođendan svog dečka, NFL zvijezde Stefona Diggsa u Miamiju. Riječ je o pravoj modnoj bombi - reperica je nosila crnu haljinu s dubokim dekolteom i otvorenim leđima, otkrivajući šarene tetovaže na stražnjici.

Haljina je ukrašena zlatnim lancima, a outfit je upotpunila crnim sandalama na visoku petu i zlatnim nakitom. U videu koji je podijelila na društvenim mrežama, Cardi je ponosno pokazala svoju zavodljivu figuru u haljini srednje dužine, dok je Diggs uživao gledajući je kako tverka pokraj njega.

Foto: INSTAGRAM

Ovo nije prvi put da reperica pokazuje više kože od kako je u studenom rodila svog sina sa Diggsom. Nekoliko dana nakon poroda, Cardi je u New Yorku na otvaranju Cybexove trgovine nosila kratku jaknu, mini suknju i čizme preko koljena, ističući zategnut struk i svoju figuru.

NOVA ERA Cardi B rodila je četvrto dijete
Cardi B rodila je četvrto dijete

Ovo je Cardi B prvo dijete s Diggsom, a već je majka trima - kćeri Kulture (7) i Blossom (1) te sinu Waveu (4) kojeg ima s bivšim suprugom Offsetom. Njihov brak okončan je u srpnju 2024., dok je romansa s Diggsom potvrđena u svibnju iste godine.

Foto: Instagram/Cardi B

- Nova beba u mom svijetu i još jedan razlog da budem najbolja verzija sebe, još jedan razlog da volim sebe više nego išta ili ikoga, kako bih svojoj djeci mogla pružiti ljubav i život koji zaslužuju - napisala je Cardi na Instagramu povodom rođenja novog sina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka
PROŠLO VIŠE OD 20 GODINA

FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka

Serija je počela s prikazivanjem 2004. godine. Trajala je osam sezona, a glavne uloge pripale su: Teri Hatcher (Susan), Marcia Cross (Bree), Eva Longoria (Gabrielle) i Felicity Huffman (Lynette)
Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati
POZNATA INFLUENCERICA

Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati

Đina Džinović, kći legendarnog Harisa Džinovića, na Instagramu svoje pratitelje često počasti fotografijama s putovanja, a ona su uvijek itekako luksuzna. Tako se nedavno vratila iz Barcelone, a sada je ponovno otputovala na Azurnu obalu
Thompson nastupa u Varaždinu. Evo kako je na koncertu...
FOTO

Thompson nastupa u Varaždinu. Evo kako je na koncertu...

Pjevač Marko Perković Thompson u nedjelju navečer nastupa u Areni Varaždin. Pjevač je na svojem Facebook profilu podijelio nekoliko fotografija iz pune dvorane. Thompson će i u ponedjeljak, u sklopu svoje dvoranske turneje, nastupiti u Areni Varaždin. Nakon Varaždina pjevač slijede koncerti u Zadru te koncert u Zagrebu..

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025