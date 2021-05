Povodom 46. rođendana bivše spajsice Mel B, koju su zvali 'Scary Spice', prisjećamo se uspona i padova grupe Spice Girls. Tijekom '90-ih godina glazbenom scenom namijenjenu tinejdžerima dominirali su boy bendovi, kao što su Take That, Backstreet Boys i NSYNC, duo Bob i Chris Herbert odlučili su formirati ženski bend. Održali su audicije kroz koje su se nadali da će pronaći "pet veoma različitih djevojaka", kako bi svaka bila zanimljiva drugačijem tipu publike.

Igrom slučaja u veljači 1994. godine, izabrane su Victoria Beckham tada Adams (47), Mel B (46), Melanie C (47), Geri Halliwell (48) i Michele Stephenson (44). Stephenson je otpuštena prije kraja 1994. godine jer nije bila predana radu, pa ju je zamijenila Emma Bunton (45). Isprva su se trebale zvati Touch, ali su promijenile ime u Spice nakon što su zajedno napisale pjesmu 'Sugar and Spice'. Nakon što su sljedeće godine potpisale ugovor u Los Angelesu, morale su promijeniti ime u sada čuvene Spice Girls, jer je jedan reper već koristio 'Spice'.

Njihov debitantski singl 'Wannabe' postao je instantni globalni hit i lansirao grupu među zvijezde. Iste godine, kao nastavak na svoj uspjeh s 'Wannabe', objavile su singl 'Say You'll Be There' i božićni singl '2 become 1', koji su ostvarili gotovo jednaku razinu uspjeha. Njihov prvi album 'Spice' 1996. godine izazvao je ludilo po cijeloj Europi i mnogi su to usporedili s Beatlemanijom, čak i proglasili Spicemanijom.

Iste godine svakoj djevojci je časopis Top of the Pops dao nadimak, pa su tako postale Posh Spice (Victoria), Scary Spice (Mel B), Ginger Spice (Geri), Sporty Spice (Mel C) i Baby Spice (Emma). Njihovi uspjesi nastavili su se nizati tijekom druge polovice devedesetih, pa su 1997. godine čak napravile i film 'Spiceworld' koji im je donio dobru zaradu, iako ga kritičari nisu obožavali.

Ipak, nije sve išlo tako glatko, pa je sredinom 1998. godine Geri najavila kako napušta grupu. Nakon toga su u 2000. godini objavile svoj posljednji album 'Forever' i iako se grupa ni u jednom trenutku nije službeno "raspala", svaka je od spajsica otišla svojim putem.

- Napustila sam Spice Girls zbog razlika među nama. Želim im sve najbolje i sigurna sam da će im nastaviti dobro ići - rekla je svojevremeno Ginger Spice.

Tijekom zadnja dva desetljeća, Spice Girls su se ponovno dvaput okupile u cijelosti: u 2007. godini kad su održale turneju i na završnoj ceremoniji Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine. Victoria Beckham odlučila se udaljiti od grupe i fokusirati na svoju obitelj i dizajnerski brend, iako ju ostatak grupe pokušava nagovoriti da se vrati kako bi napravile nastavak filma ili ponovno krenule na turneju.

Ali, samo zato što su nekoliko puta zajedno nastupale i zajedno se prisjetile starih dana, ne znači da su uvijek bile u dobrim odnosima. Najviše je drame između spajsica izazivala Mel B, koja je u svojim intervjuima tijekom godina uspjela uzrujati nekoliko kolegica iz grupe. Tako je tijekom nekoliko prilika Victoriju nazvala gadurom i kučkom, dok je Geri izazvala neugodnost kad je na televiziji rekla kako su tijekom vrhunca slave spavale zajedno.

Uz to je sama prolazila kroz višestruke probleme partnerima, posebno s bivšim suprugom Stephenom Belafonteom (46). Nakon deset godina braka i uslijed mučnog razvoda Mel B je na sudu, naime, ustvrdila da ju je bivši suprug psihički, fizički i seksualno zlostavljao, kontrolirao njezin novac i s kim će se viđati, što je on sve negirao.

Nedavno je objavila i šokantni video koji skreće pozornost na obiteljsko nasilje i nada se kako će svoje tri kćeri uspjeti naučiti što je, a što nije prihvatljivo u romantičnim vezama.