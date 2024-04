Otac Baby Lasagne o sinovom uspjehu: 'On je jedan odgojen mladić, ali nitko nije savršen...'

Otac glazbenika Marka Purišića, poznatijeg kao Baby Lasagna, komentirao je njegov dosadašnji uspjeh te priznao kako je ponosan na njega. Dragan Purišić osvrnuo se i na neke komentare obožavatelja, koji ističu kako je Lasagna lijepo odgojen.

- To što se dogodilo je nešto ogromno. On je uvijek nešto radio, kopao i samo bi ušao u kuću i rekao da je nešto napravio, da se prijavio ovdje i ondje. I onda je sada zaista, da tako kažem, puklo to sve. Tako da smo ponosni i sretni, a najviše sam sretan zbog ljudi koje srećem i podrške iz cijele Hrvatske i izvana. Sretan sam što su drugi ljudi sretni jer vidim da je to pobudilo neku pozitivnu euforiju - rekao je Dragan za Srednju.hr.

Kasnije se osvrnuo na komentare o odgoju.

- Odgoj je teška stvar. Samo je važno prioritete postaviti i opet to nije garancija da će uspjeti. Ali, evo, uz Božju pomoć, izrastao je u jednoga odgojenoga mladića. Ali, nitko nije savršen, nemojte pretjerivati - našalio se.

Dragan Purišić učitelj je razredne nastave u Osnovnoj školi Marije i Line u Umagu.

Baby Lasagna predstavit će Hrvatsku na Eurosongu u Malmöu, a nastupit će u prvoj polufinalnoj večeri 7. svibnja.