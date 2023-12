Otac Britney Spears izašao je iz bolnice nakon amputacije noge: 'Svejedno ne razgovara s njim'

Otac i bivši konzervator pjevačice Britney Spears, 71-godišnji Jamie Spears, izašao je iz bolnice nakon amputacije desne noge.

Spears je bio na višestrukim neuspješnim operacijama koljena te zadobio ozbiljnu infekciju prije nego što su mu amputirali nogu.

Već početkom listopada pisalo se kako ima teže zdravstvene probleme te da se konstantno vraća u bolnicu. Izvori su tada rekli da je izgubio više od 10 kilograma tijekom bolesti koja je proizašla iz operacije koljena sredinom 2000-ih.

Iako se Britney do sada nije oglasila o zdravstvenim problemima svoga oca, na Instagramu je objavila njihovu staru zajedničku fotografiju, no ubrzo ju je obrisala.

Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

Izvori bliski pjevačici kažu da nema interesa pomiriti se sa svojim ocem.

Naime, pjevačica je od 2008. do 2021. bila pod konzervatorstvom svoga oca. Na sudu 2021. ustvrdila je da ju je zlostavljao prije nego što je sudac ukinuo konzervatorstvo.

Britney je opisala njegovu 13-godišnju kontrolu nad njezinim osobnim i financijskim odlukama u svojim memoarima 'The Woman in Me', koje je objavila u listopadu ove godine.

U knjizi ga je usporedila s 'vođom kulta' tvrdeći da je bio alkoholičar koji ju je financijski iskorištavao i nekoliko puta prisiljavao na odlazak na rehabilitaciju.

Spears, koji je ranije poricao krivnju, nije se oglasio nakon izlaska njezine knjige.