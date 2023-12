Britney je godinama živjela pod skrbništvom oca, a čak dva puta se vjenčala u istoj godini...

Pop zvijezda Britney Spears (41) slavi svoj 42. rođendan. Proslavila se hitovima kao što su '...Baby One More Time', 'Toxic', 'Womanizer', 'Circus' i brojnim drugima. Od početaka u svijetu glazbe pa do danas je ostala jedna od najpoznatijih pop pjevačica ikad, a u pozadini svega krili su se njen težak život i borbe koje je vodila sa svojim bližnjima.

Odrasla je s ocem ovisnikom, glazba joj je bila jedina utjeha

Britney Jean Spears rodila se 2. prosinca 1981. godine u Mississippiju u SAD-u. Odrasla je s roditeljima Jamiejom i Lynne Spears te bratom Bryanom i sestrom Jamie. Tijekom svog djetinjstva bila je bliska sa svojom majkom, dok je s ocem imala lošiji odnos. Brak njenih roditelja bio je pun problema jer joj je otac bio ovisan o alkoholu. Utjehu je Britney pronašla u glazbi. Kao dijete je pjevala i plesala doma kako bi se nosila sa svime što se tada događalo u njenoj obitelji. Obitelj se borila i s financijskim problemama jer Jamie nije mogao zadržati posao. Sve to dovelo ju je do zvijezde kakvu ju danas poznajemo.

Foto: Instagram

Već od mladih dana Britney je razvila ljubav prema nastupu.

- Otkad sam imala 7 ili 8 godina, moja majka bi dovela društvo, a ja bih nastupala pred svima ispred TV-a. Čak i kad sam išla u školu, uvijek sam bila čudno dijete. Išla bih van i umjesto da bih se igrala, htjela sam se natjecati u 'Star Searchu' - rekla je jednom prilikom Britney.

Voljela je i sport, pogotovo gimnastiku s kojom se krenula baviti sa samo 8 godina. Iste godine je išla na audiciju za 'The All-New Mickey Mouse Club', u kojemu nije dobila ulogu. Onda su joj se ostvarili snovi. Postala je jedan od kandidata u showu 'Star Search' 1992. godine. Kad je imala 11 godina ponovno je išla na audiciju za 'The All-New Mickey Mouse Club', a tada je dobila ulogu. U emisiji je glumila dvije sezone. 'Bilo nam je odlično. Pjevali smo i plesali', rekla je Spears.

Foto: Privatni albumi

Karijeru počela nakon srednje škole

Svoju želju je ispunila, a nakon što je show otkazan 1994. godine, Britney se vratila kući. Pohađala je srednju školu, a čak je počela igrati i košarku. Nakon što se okušala u glumi, svoj je fokus preusmjerila na glazbu. Potpisala je ugovor s diskografskom kućom Jive Records, a 1998. godine objavila je svoj prvi singl, '...Baby One More Time'. Krajem siječnja 1999. godine njen je hit stigao na ljestvicu Billboard Hot 100, a iste je godine bio prodan u 25 milijuna primjeraka diljem svijeta. Za pjesmu je dobila četiri nagrade.

Godinu dana nakon objavila je album 'Oops!... I Did It Again', koji je odmah zasjeo na prvo mjesto Billboardovih 200, a u prvom tjednu prodao se u milijun primjeraka.

Foto: YouTube/Screenshot

Timberlake prekinuo s njom preko poruke, ona otkrila šokantne detalje veze

U vrijeme kad je izašao njen hit album je započela vezu s Justinom Timberlakeom, kojeg je upoznala na snimanju emisije 'The All New Mickey Mouse Club'. Prohodali su 1999. godine. Zajedno su se često pojavljivali u javnosti, a onda su prekinuli nakon tri godine veze.

Foto: MPNC

Kako se kasnije saznalo, Justin je Britney ostavio preko poruke. 'Gotovo je!', glasila je poruka. Nedavno je Spears objavila memoare 'The Woman in Me' u kojima je otkrila da je s Justinom ostala i trudna, ali je prekinula trudnoću.

- Jako sam ga voljela. Očekivala sam da ćemo jednog dana osnovati obitelj, ali Justin nije bio sretan zbog moje trudnoće. Rekao je da nismo spremni za dijete, da smo premladi - napisala je pjevačica pa dodala:

- Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali pristala sam na to. Ne znam je li odluka bila ispravna. Da je odluka bila samo moja, nikad to ne bih učinila. No Justin je bio siguran da ne želi biti otac.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Pojasnila je kako je on bio taj koji joj je predložio da uzme pilule za prekid trudnoće. Britney je tada imala 19 godina. Objasnila je kako se podvrgnula zahvatu kod kuće u kojoj su tada njih dvoje živjeli zajedno, zbog očajničkog pokušaja da sve ostane potpuna tajna. Prisjećajući se postupka, Britney je fizičku bol opisala kao 'nepodnošljivu'.

- Otišla sam u kupaonicu i ostala tamo satima. Nastavila sam plakati i vrištati dok sve nije bilo gotovo.Ne sjećam se kako je završilo, ali sjećam se, 20 godina kasnije, boli i straha - navela je u memoarima poznata glazbenica.

Dvije godine nakon prekida s Timberlakeom, pjevačica se vjenčala s Jasonom Alexanderom. Bili su u Las Vegasu te se tamo i vjenčali, a razveli su se nakon 55 sati. Iste se godine vjenčala i za Kevina Federlinea, bivšeg pratećeg plesača Justina. S njim je Britney dobila dvoje djece, Jaydena Jamesa i Seana Prestona. Karijera joj je krenula nizbrdo pa se nakon tri godine razvela od njega.

Foto: Tom Lau/Press Association/PIXSELL

Razvela se Britney i ove godine, od Sama Asgharija. Britney i Sam upoznali su se 2016. godine kad su radili na pjesmi 'Slumber Party'. Ubrzo su prohodali, a u vezi su bili pet godina prije nego što su se vjenčali 2022. godine. Njihov je brak pak trajao samo godinu dana, a razvod je bio sve, samo ne miran. Sam je prijetio pjevačici da će otkriti sve njene tajne ako ne promijeni uvjete njihovog predbračnog ugovora u kojem se navodi da pjevačici ostaje sve što je stekla prije i tijekom braka.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Godinama nije imala kontrolu nad svojim životom

Spears se godinama borila s mentalnim zdravljem, a 2008. godine završila je na psihijatriji. Tada je njen otac predao zahtjev za skrbništvo na njoj te mu je to bilo i odobreno. Dobio je kontrolu nad njenim domom i financijama. Nekoliko dana kasnije pjevačica je izašla iz bolnice, a oni su tvrdili da to rade kako bi ju zaštitili. Skrbništvo su produžili više puta, a onda je Jamie dobio potpuno skrbništvo nad njom. Britneyjin bivši zaručnik Jason Trawick je također bio upisan kao jedan od njenih skrbnika te je dobio kontrolu nad njom što se tiče hrane i odjeće.

Foto: Raoul Gatchalian

Kontrola se nastavila godinama te je postala kontroverzna tema kod njenih obožavatelja. Brojni su smatrali kako ju je otac samo iskorištavao zbog njenog novca. Uskoro su započeli pokret #FreeBritney na društvenim mrežama. Britney se na sudu našla 2019. godine gdje se borila da njen otac više nema skrbništvo nad njom. Krajem 2020. godine Britney je postala slobodna žena.