'Otac i Michael govorili su da sam svinja. Ostavilo je traume'

Sestra pokojnog Michaela Jacksona, Janet Jackson na današnji dan slavi 54. rođendan. Najmlađe dijete u glazbenoj obitelji Jackson svoju je karijeru započela pojavljivanjem s braćom i sestrama u brojnim serijama tijekom ranih sedamdesetih i osamdesetih godina.

Najveću slavu stekla je zahvaljujući albumima među kojima su 'Janet Jackson', 'Dream Street, 'Control', 'Janet Jackson′s Rythm Nation 1814'...

Janet je 2013. službeno postala milijarderka, njezino bogatstvo prije sedam godina prešlo je milijardu dolara. Prema časopisu Variety, svoje bogatstvo ostvarila je karijerom koja traje već četiri desetljeća. Janet je 458 milijuna dolara zaradila na koncertnim turnejama, 268 milijuna dolara prodajom albuma, 81 milijun dolara sponzorskim ugovorima i 304 milijuna dolara filmskim ulogama poput one u filmovima 'Luckasti profesor II' i 'For Colored Girls'.

I dok je njezin pokojni brat, kralj popa Michael Jackson, također zaradio silno bogatstvo tijekom svoje karijere, nikad nije postigao status milijardera. Janet se pridružila elitnom klubu celebrity milijardera uključujući kraljicu talk showa Oprah Winfrey, filmskog redatelja Stevena Spielberga, JK Rowling, autoricu knjiga o malom čarobnjaku Harryju Potteru...

No, bogatstvo ju nikada nije činilo sretnom osobom. Imala je teško djetinjstvo, a u više navrata progovorila je o traumama koje su ostale zahvaljujući njezinom ocu, zlostavljaču Joeu.

- Oca nisam smjela zvati ‘tata’. Govorio mi je da je on za mene Joseph. U tom sam trenutku bila dijete i strašno me pogodilo čuvši te njegove riječi. Osim njegova omalovažavanja, morala sam trpjeti i uvrede mog pokojnog brata Mic­haela. Često me nazivao svinjom i kravom. To vas može nasmijati. Neki bi ljudi rekli da se tako braća i sestre međusobno šale i da je sve to simpatično, no meni to nije bilo nimalo smiješno. Jako me to pogađalo. Doslovno sam udarala glavom o zid zato što se tijekom odrastanja nisam osjećala nimalo privlačno. U mom je životu uistinu bilo puno boli. I danas nisam zadovoljna izgledom, ali više zbog toga ne lupam glavom o zid, sada se znam nositi s tim. Ipak, nakon svega, znam da me moj otac voli. Samo što to pokazuje na drukčiji način. Uvijek sam željela biti snažna poput moje majke, ali nisam znala mogu li to. Pro­živjela sam pakao i bolje razumijem neke probleme od psihologa - otkrila je pjevačica u intervjuu za magazin Today 2010. godine.

