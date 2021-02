Sretan rođendan, RiRi. Robyn Rihanna Fenty (33), poznatija kao Rihanna danas je jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih žena u glazbenom svijetu. No, put do uspjeha nije bio lagan.

- Moj otac pripada generaciji 60-ih koja je droge i alkohol uzimala svakodnevno. Drogiranje mu se otelo kontroli. Strašno sam se ljutila na njega. Nijedno dijete ne bi trebalo proći kroz što sam ja prošla - rekla je Rihanna prije desetak godina.

Rihanna i njezin otac nikad nisu bili u pretjerano dobrim odnosima, a sve se pogoršalo nakon što je Ronald u medijima govorio o incidentu kad je pjevačicu u veljači 2009. godine pretukao tadašnji dečko Chris Brown. Iste godine njezin otac pijan je demolirao autobus s kojim je pjevačica bila na turneji.

Pjevačica mu je ponovno sve oprostila te ga obasipala skupocjenim darovima. Bivši ovisnik tada je izjavio da je znao kako s Rihannom više nikad neće imati dobar odnos, ali da mu je drago što su opet prijatelji.

Nakon razvoda situacija u obiteljskoj kući postala je mirnija, ali škola je zato bila nemilosrdna. Vršnjaci su ju svakodnevno zlostavljali te zadirkivali zbog siromaštva. Nije dugo vremena trebalo da se Rihanna okrene nasilju.

S 15 godina prijatelj ju je nagovorio da se prijavi na školski izbor za Miss. Hodati kao prava manekenka nije naučila u nekakvoj modnoj školi već u vojsci gdje je svakodnevno vježbala hodati s knjigama na glavi. Tada je bio i njezin prvi javni nastup gdje je pokazala vokalne sposobnosti. Pred cijelom školom zapjevala je pjesmu 'Hero' koju u originalnoj verziji izvodi Mariah Carey. I trud se isplatio. Rihanna je pobijedila te shvatila da se želi baviti pjevanjem.

Zbog odlaska na gaže s tadašnjim bendom, Rihanna nije završila srednju školu, a kako bi zaradila nešto novca prodavala je odjeću na ulici. No, sreća joj se ubrzo nasmiješila. Njezin talent prepoznao je i američki glazbeni producent Evan Rogers s kojim je ubrzo snimila demo verziju pjesme 'Pon de Replay'. Snimka je došla i do planetarnog popularnog Jay Z-ja, a pjevačica je potom potpisala ugovor s njegovom diskografskom kućom.

Stvari su se brzo počele mijenjati. Izdala je album 'Music of the Sun' koji se našao na vrhu top liste Billboard 200 na kojoj su najprodavaniji muzički albumi.

Već 2009. izašao je njezin četvrti album 'Rated R' na kojem su neki od njezinih najvećih hitova kao što su 'Russian roulette', 'Hard', 'Rude boy'... Iduće godine snimila je hit s Eminemom pod nazivom 'Love the way you lie'.

S više od 200 milijuna prodanih albuma širom svijeta, Rihanna je u kratkom roku postala jedna od najbogatijih glazbenika svih vremena.

Niti njezin ljubavni život nije mogao proći bez drame. Od 2009. do 2016. bila je u turbulentnoj vezi s glazbenikom Drakeom, a prije njega ljubila je Chrisa Browna.

Njihovom odnos više je izgledao kao horor priča, a ne ljubavna. Sve je počelo 2008. godine kada se pjevačica u glazbenika zaljubila na prvi pogled. Rihanna i Brown u veljači iduće godine su se posvađali te se i fizički obračunali.

Zbog napada je protiv Chrisa podignuta optužnica, a svijetom su kružile fotografije RiRinog lica punog masnica. Pjevač je dobio zabranu prilaska i pet godina uvjetne kazne.

Prije tri godine stvorila je marku donjeg rublja 'Savage X Fenty' s veličinama za sve žene i time pokorila tržište koje je do sada bilo usmjereno gotovo isključivo mršavicama.

Pjevačica je inače velika zagovornica inkluzivnosti i promocije različitih tipova ljepote, a svojim primjerom pokušava pokazati ženama da se mogu dobro osjećati u svojoj koži bez obzira na to koliko teže.

Njezina linija donjeg rublja u prvoj godini zaradila je nevjerojatnih 72 milijuna dolara, a cijene proizvoda su pristupačne, čak i za 'prosječni' džep.