Otac nestale Marijane Seifert: 'Nisam zadovoljan istragom, doći ću u Zagreb prosvjedovati'

Nikakvih novih saznanja nemamo. Sutra su nam obećali javiti je li to Marijana. Kad utvrde identitet. S obzirom da nas nisu tražili uzorak krvi moja je pretpostavka da to ipak nije. Rekli bi nam valjda i po odjeći... Iskreno, to supruzi i meni ne donosi olakšanje, rekao je otac Marijane Seifert, Ivo Kovačević za Slobodnu Dalmaciju.

Uslijedilo je to nakon što je u mjestu Dubrovčak Lijevi u ponedjeljak poslijepodne pronađeno tijelo nepoznate žene. Podsjećamo,

pobjednicu regionalnog Big Brothera, traže šest mjeseci. Zadnji put bila je kod Save u Zagrebu. Od tada joj se gubi svaki trag.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Idući tjedan su Svi sveti i Dan mrtvih. Gdje da stavim svijeće i cvijeće za svoju Marijanu? - uplakanim glasom je rekao očajni otac Ivo. Slobodna Dalmacija kontaktirala je i Marijaninog supruga Karla Seiferta, međutim nije imao komentara.

Marijanin otac idućeg tjedna planira doći u Zagreb kako bi prosvjedovao ispred policijske stanice na Krugama jer nije zadovoljan istragom.

- Ne kažem da policija ne radi svoj posao, ali pojavile su se mnoge kontradiktornosti. Kako oni znaju da je u Savi? Zašto je ne traže negdje drugdje? - pita se Ivo.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

