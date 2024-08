Otkazani koncerti u Beču: Zašto se Taylor Swift još nije oglasila?

Organizatori su u četvrtak navečer obavijestili obožavatelje Taylor Swift da su sva tri njena koncerta zakazana za 8., 9., i 10. kolovoza otkazani i to zbog opasnosti od terorističkog napada. Poručili su kako nisu imali drugog izbora. Koncerti su bili rasprodani u rekordnom roku, a za svaku večer prodano je 65.000 karata. Njezini fanovi su neutješni, a brojni su godinama čekali priliku da dođu na njezin koncert.

Cancellation of Taylor Swift's The Eras Tour shows in Vienna | Foto: Barracudamusic.at

U daljnjoj obavijesti organizatora navodi se i da će svi dobiti povrat novca za ulaznicu u roku 10 radnih dana. No, mnogima nije jasno zašto se ova popularna pjevačica i dalje nije oglasila na društvenim mrežama. Na njezinom Instagramu zadnja je objava od jučer, i to fotografije s njenog koncerta u Varšavi.

- Imamo još dva grada u ovom europskom dijelu turneje, baš je proletjelo! Vidimo se, Beč! - napisala je Swift. Međutim, oko otkazivanja ni riječi. To čudi, obzirom da je Swift vrlo posvećena svojim obožavateljima, znala je i prekidati svoje nastupe ukoliko bi nekome u publici pozlilo, stoga ovo ne nalikuje na nju.

General view outside Happel stadium after Taylor Swift's three concerts in Vienna this week were canceled | Foto: Elisabeth Mandl

Hoće li održati koncerte u Londonu?

U planu je nakon Beča bio London, pet večeri na Wembley stadionu. Na službenim stranicama još stoji da će se svih pet održati, no ni u Britaniji ne vlada mirno stanje u zadnje vrijeme. Troje djece izbodeno je nasmrt na satu plesa i joge na temu Taylor Swift u Southportu u Engleskoj. Radi se o dječici u dobi od šest, sedam i devet godina.

- Užas jučerašnjeg napada u Southportu neprestano me obuzima i potpuno sam u šoku. Gubitak života i nevinosti te užasna trauma nanesena svima koji su bili tamo, obiteljima i onima na licu mjesta - napisala je tada Swift na Instagramu te dodala kako su to bila 'samo mala djeca na tečaju plesa' te da ne zna ni kako da prenese sućut ožalošćenim obiteljima.