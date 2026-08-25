Otkazani su koncerti Kanyea Westa u Rusiji? Uprava stadiona kaže da ugovor ne postoji...

Samo nekoliko dana nakon najave dugoočekivanih koncerata kontroverznog američkog repera Yea, poznatijeg kao Kanye West, u Sankt Peterburgu, čini se da su nastupi pred otkazivanjem. Cijela situacija obavijena je velom neizvjesnosti nakon što su se u javnosti pojavile potpuno oprečne izjave uprave stadiona i organizatora, a ruski mediji nagađaju o političkom pritisku iz samog vrha vlasti.

Uprava Gazprom Arene, velebnog stadiona na kojem su se koncerti trebali održati 10. i 11. listopada, objavila je na svojim službenim stranicama kako nikakvi ugovori s organizatorima nikada nisu potpisani.

"U skladu s tim, koncert se ne može održati na našem prostoru", stajalo je u kratkom priopćenju.

Foto: RANDALL HILL/REUTERS

Ova objava iznenadila je mnoge, pogotovo jer je sama Gazprom Arena prethodno na svojim kanalima promovirala događaj. S druge strane, moskovska agencija Say Agency, koja organizira koncert, na svom Telegram kanalu tvrdi da rok za potpisivanje ugovora istječe tek u srijedu te da od otkazivanja nema govora. Poručili su da su zatečeni izjavom uprave Arene i da pokušavaju riješiti nastalu situaciju.

"Trenutačno, Yeov koncert nije otkazan!", napisali su iz agencije.

Nakon što su mediji prenijeli vijest o mogućem otkazivanju, web stranica Gazprom Arene bila je privremeno nedostupna, što je dodatno pojačalo zbunjenost obožavatelja.

Dok traje rat riječima između stadiona i organizatora, ruski mediji navode kako iza svega stoji "poziv odozgo" iz Moskve. Prema tim navodima, organizatori nisu ishodili sve potrebne dozvole od nadležnih tijela, uključujući i Odbor za kulturu Sankt Peterburga. Nagađa se da su utjecajni poslovni ljudi bliski ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, kao i poznati redatelj Nikita Mihalkov, bili izričito protiv održavanja ovih koncerata.

Foto: Ron Sachs

Dolazak glazbenika Yeovog kalibra bio bi prvi nastup tako velike zapadne zvijezde u Rusiji od početka rata u Ukrajini, što bi za Kremlj imalo značajan propagandni potencijal. Nastupom u Putinovu rodnom gradu poslala bi se poruka da zemlja nije u potpunoj međunarodnoj izolaciji. Dok su neki ruski dužnosnici pozdravili njegov dolazak kao "proboj blokade", drugi su tražili da reper javno izrazi potporu "specijalnoj vojnoj operaciji" u Ukrajini. Pojavili su se i zahtjevi za istragom zbog njegovih ranijih izjava u kojima je hvalio Adolfa Hitlera.

Bez obzira na političku pozadinu i kontroverze koje ga prate, najava koncerata izazvala je pravu euforiju u Rusiji. Nakon objave datuma, nastala je golema potražnja za kartama, a zabilježen je i nagli porast prodaje željezničkih karata za Sankt Peterburg.

*uz korištenje AI-ja

