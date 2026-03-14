VRATILA SE NAKON STANKE

Otkazivala nastupe, zabrinula fanove: Dolly Parton oglasila se o svom zdravstvenom stanju

Prošle godine preminuo je suprug country legende Dolly Parton, a njegova smrt, uz zdravstvene probleme, teško je pogodila pjevačicu. No, sada se vratila u javnost i otkrila kako se osjeća

Country zvijezda Dolly Parton imala je svoj prvi javni nastup nakon nekoliko mjeseci na otvorenju sezone svog zabavnog parka Dollywood u Tennesseeju. Country pjevačica iskoristila je govor kako bi informirala obožavatelje o svom zdravstvenom stanju.

​- Nisam bila na turneji, kao što znate. Imala sam nekoliko manjih zdravstvenih problema i sada se brinemo o tome - rekla je Parton, a prenosi Page Six. Smrt njezinog supruga Carla Thomasa Deana u ožujku prošle godine snažno ju je opteretila.

SLAVI 80. ROĐENDAN Jedinstvena Dolly Parton ljubila je jednog muškarca čitav život, karijerom ruši sve rekorde...
​- Jednostavno sam bila nekako iscrpljena i iscijeđena jer sam tugovala za Carlom i zbog mnogo drugih sitnica koje su me zaokupljale. Uzela sam stanku kako bih se psihički, emocionalno i fizički oporavila. Ali sve je u redu. To me nije usporilo - kazala je Parton.

Njezin povratak uslijedio je nakon niza otkazanih termina proteklih mjeseci. U siječnju je Parton zbog bolesti propustila nastup povodom svog 80. rođendana u Nashvilleu. Još u rujnu 2025. godine na Instagramu je objavila da mora odgoditi planiranu rezidenciju u Colosseumu u Caesars Palaceu u Las Vegasu.

Somerset: Dolly Parton nastupila na Glastonbury Festivalu
- Kao što mnogi od vas znaju, borim se s nekim zdravstvenim izazovima, a moji liječnici su mi rekli da moram obaviti nekoliko zahvata - napisala je tada u poruci. Netom prije toga otkazala je sudjelovanje na jednom događaju nakon što su joj dijagnosticirani bubrežni kamenci. 

FOTO Negativka iz serije 'Divlje pčele' voli prirodan izgled: Evo kako izgleda bez šminke...
SLAVNA DOMAĆA GLUMICA

FOTO Negativka iz serije 'Divlje pčele' voli prirodan izgled: Evo kako izgleda bez šminke...

Sanja Vejnović nerijetko je na listama najljepših glumica, a glumila je u gotovo svim značajnim domaćim novelama na TV-u. Posljednjih mjeseci pratimo ju u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele" u kojoj je utjelovila Mirjanu Vukas, a u galeriji pogledajte kako se naša glumica mijenjala kroz godine.
FOTO Velika tuga i suze: Darko Lazić i obitelj opraštaju se od tragično preminulog Dragana
POTPUNO SHRVANI

FOTO Velika tuga i suze: Darko Lazić i obitelj opraštaju se od tragično preminulog Dragana

U petak je u Brestaču u Srbiji održan posljednji ispraćaj Dragana Lazića, mlađeg brata poznatog srpskog folk pjevača Darka Lazića, koji je poginuo u prometnoj nesreći na motoru prije nekoliko dana.
FOTO Žanamari baš voli prozirne čipkaste haljine: U jednoj takvoj pokazala guzu
SVE JOJ STOJI

FOTO Žanamari baš voli prozirne čipkaste haljine: U jednoj takvoj pokazala guzu

Naša pjevačica Žanamari Lalić zapalila je društvene mreže novim fotografijama u crnoj čipkastoj haljini koja je više toga otkrila, nego skrila

