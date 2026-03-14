Otkazivala nastupe, zabrinula fanove: Dolly Parton oglasila se o svom zdravstvenom stanju

Country zvijezda Dolly Parton imala je svoj prvi javni nastup nakon nekoliko mjeseci na otvorenju sezone svog zabavnog parka Dollywood u Tennesseeju. Country pjevačica iskoristila je govor kako bi informirala obožavatelje o svom zdravstvenom stanju.

​- Nisam bila na turneji, kao što znate. Imala sam nekoliko manjih zdravstvenih problema i sada se brinemo o tome - rekla je Parton, a prenosi Page Six. Smrt njezinog supruga Carla Thomasa Deana u ožujku prošle godine snažno ju je opteretila.

​- Jednostavno sam bila nekako iscrpljena i iscijeđena jer sam tugovala za Carlom i zbog mnogo drugih sitnica koje su me zaokupljale. Uzela sam stanku kako bih se psihički, emocionalno i fizički oporavila. Ali sve je u redu. To me nije usporilo - kazala je Parton.

Njezin povratak uslijedio je nakon niza otkazanih termina proteklih mjeseci. U siječnju je Parton zbog bolesti propustila nastup povodom svog 80. rođendana u Nashvilleu. Još u rujnu 2025. godine na Instagramu je objavila da mora odgoditi planiranu rezidenciju u Colosseumu u Caesars Palaceu u Las Vegasu.

- Kao što mnogi od vas znaju, borim se s nekim zdravstvenim izazovima, a moji liječnici su mi rekli da moram obaviti nekoliko zahvata - napisala je tada u poruci. Netom prije toga otkazala je sudjelovanje na jednom događaju nakon što su joj dijagnosticirani bubrežni kamenci.