Jedinstvena Dolly Parton ljubila je jednog muškarca čitav život, karijerom ruši sve rekorde...

"Jolene", "Joshua", "I will always love you", "Here you come again" i "9 to 5" samo su neke od pjevala jedinstvene Dolly Parton. Dolly Rebecca Parton rođena je 19. siječnja 1946. godine u američkom Tennesseeju u velikoj obitelji. Imala je 11 braće i sestara, a majka ih je sve rodila prije nego što je navršila 35. Glazbi je bila izložena odmalena, a njezina majka voljela im je pjevati i svirati gitaru. Sama Dolly počela je pjevati u lokalnom crkvenom zboru. Prvu gitaru dobila je od rođaka i odmah je krenula stvarati vlastitu glazbu. Imala je samo 10 godina kada je počela profesionalno nastupati te se pojavljivala na lokalnim televizijama i radijima u Knoxvilleu. Bila je odlučna ostvariti glazbenu karijeru te se 1964. godine preselila u Nashville, dan nakon što je završila srednju školu.

Njezina karijera lansirana je 1967. godine. U to se vrijeme udružila s country pjevačem Porterom Wagonerom te su postali poznati duo. Snimili su nekoliko country hitova zajedno, a već tada je bila prepoznatljiva po jedinstvenom stilu. Parton je od samih početaka pazila na autorska prava te je mudro prijavljivala sve svoje pjesme.

Foto: Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATION

Upravo suradnja s Wagonerom dovela ju je do prvog diskografskog ugovora s RCA Records. "Joshua" je bio njezin prvi uspješni singl kojim je 1971. godine pokorila top ljestvice i završila na prvom mjestu. Uslijedile su pjesme "Jolene" te kasnije i "I Will Always Love You", singl koji je posvetila Wagoneru kada su se poslovno razišli. Elvis Presley htio je snimiti obradu njezine pjesme, no to je odbila zbog njegova menadžera Toma Parkera, koji je inzistirao na tome da mu pripiše pola prava, što nije htjela napraviti. To nije smetalo njezinoj karijeri te je hrabro nastavila koračati dalje i osvajati publiku.

Zahvaljujući hitu "Here You Come Again" iz 1977. osvojila je prvi Grammy te je počela surađivati s kolegicama sa scene poput Donne Summer. Radila je s Kennyjem Rogersom i brojnim drugim kolegama, a nije se zaustavila samo na glazbi.

Godine 1980. debitirala je u filmu "9 to 5" uz Jane Fondu i Lily Tomlin. Upravo taj film počeo je podizati svijest o maltretiranju žena na radnome mjestu. Radila je i glazbu za taj film, a istoimeni singl donio joj je još jedan Grammy i nominaciju za Oscara. Dvije godine kasnije pojavila se uz Burta Reynoldsa u mjuziklu "The Best Little Whorehouse in Texas", glumila je i sa Sylvestrom Stalloneom, a tijekom godina često je imala izlete u filmske vode.

Foto: Yui Mok

Prije 11 godina objavljen je i biografski film o njezinu životu "Dolly Parton’s Coat of Many Colors", u kojem ju je utjelovila Alyvia Alyn Lind. Snimljen je i dokumentarac "Biography: Dolly". Slavna pjevačica ima dobar nos za posao te je tako 1986. godine otvorila vlastiti tematski park Dollywood u Tennesseeju. Park je i danas velika turistička atrakcija.

- Uvijek sam se nadala da ću napraviti nešto značajno u životu te sam htjela svom rodnom kraju priuštiti nešto sjajno. Željela sam da to nešto donese puno poslova lokalnim ljudima - rekla je pjevačica u jednom intervjuu. Dollywood godišnje posjeti oko tri milijuna ljudi.

Njezine pjesme obrađivali su mnoge kolegice i kolege, a slavna Parton i danas stvara novu glazbu. "Teška" je oko 650 milijuna ljudi, a komentirala je u nekoliko navrata kako to samo znači da je mudro koristila svoja prava. Vlasnica je kozmetičke linije te ima i vlastito vino.

Tijekom zavidne karijere od čak 60 godina objavila je 50 studijskih albuma, zovu ju "Kraljicom country glazbe", ima 11 Grammyja, tri Emmyja i brojne druge nagrade. Prodala je preko 100 milijuna kopija albuma diljem svijeta, te je čak 25 njezinih singlova završilo na prvom mjestu top ljestvica. Slavna glazbenica često se "prijeti" kako će na sceni ostati do smrti.

Foto: ? Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATIO

Što se privatnoga života tiče, Dolly je oduvijek bila iskrena. Nikada nije skrivala plastične operacije, o kojima je oduvijek bila otvorena.

Posljednjih mjeseci obožavatelje je zabrinula jer je otkazala seriju koncerata u Las Vegasu i još nekoliko nastupa, no objavila je da se nitko nema razloga brinuti.

Također, u srpnju prošle godine je, nakon smrti voljenog supruga Carla Deana, objavila kako će uzeti odmor od glazbe. Carl Dean preminuo je u ožujku 2025. godine, a par je u braku bio 60 godina.

- Carl i ja zaljubili smo se kad sam ja imala 18, a on 23 godine. Kao i sve velike ljubavne priče, ni naša nikad ne završava - poručila je Dolly na Instagramu.

Dolly i Carl nisu imali djece, ali Parton je uvijek naglašavala duboku povezanost koju su dijelili.

Dolly je Carla upoznala ispred praonice rublje kada se tek doselila u Nashville s 18 godina. Samo dvije godine kasnije, 1966., Dolly i Carl vjenčali su se u Georgiji. Dean se držao dalje od javnosti, bio je biznismen i vodio je uspješan posao s asfaltiranjem cesta.