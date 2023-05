Otkriven razlog razvoda Kevina Costnera: 'Primio bi ju natrag...'

Već je poznato da se glumac Kevin Costner (68) i supruga Christine Baumgartner (49) razvode nakon 19 godina braka. Christine je bila ta koja je podnijela zahtjev za razvod, a par zajedno ima troje djece: sinove Caydena (15), Hayesa (14) i kći Grace (12), a u medijima su se pojavile brojne teorije o razlozima razvoda.

Manekenka je podnijela zahtjev za rastavu, a kao razlog je navela 'nepomirljive razlike'. Unatoč tome, strani mediji navode da je razlog prekida i glumčeva prevara s obzirom na to da se ranije našao u brojnim preljubničkim skandalima pa su tako na internetu počele kružiti glasine da je Kevin prevario suprugu s članicom ekipe serije 'Yellowstone', no izvor blizak glumcu to negira.

- Kevin je bio jako iznenađen Christineinim postupcima, on očito ne želi razvod i primio bi je natrag. To je razočaravajuće, on voli nju i voli svoju djecu. Nemam pojma zna li Kevin uopće koji su razlozi zbog kojih ona želi razvod - rekao je glumčev prijatelj za Page Six, a Costnerov predstavnik također rekao da su tvrdnje o varanju 'apsolutno netočne'.

Inače, Costneru ovo nije prvi brak. S bivšom Cindy Silvom (66) bio je 16 godina, vjenčali su se 1978. Par se upoznao još dok je glumac studirao. Nakon rastave od Cindy, Costner je imao aferu s Bridget Rooney, čija obitelj posjeduje franšizu 'Pittsburgh Steelers NFL'. Veza je trajala od 1995. do 1996., no veliki se skandal dogodio kada je Bridget ostala trudna i dobila sina Liama (27). Costner, koji je za ovu vezu htio da bude tajna, negirao je očinstvo sve dok Bridget nije tražila test. Utvrđeno je da je Kevin zaista otac, a sina je viđao samo povremeno.

U moru ljubavnih afera za koje se govorilo 90-ih, upečatljiva je navodna veza s glumicom Courtney Cox, bivšom francuskom prvom damom Carlom Bruni te veza sa suprugom Johna Travolte. 'Smirio' se tek kada je upoznao Christine, s kojom se vjenčao 2004. u Coloradu.

