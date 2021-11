Nina Badrić (49) je gostovala u web-serijalu 'Fakap' i otkrila kako dan danas žali što nije otišla na večeru s holivudskom zvijezdom Kevinom Costnerom (66).

- To je jedan od najvećih 'fakapa' u mom životu. Imala sam 25 godina, bila sam klinka i tada sam puno nastupala po vani, bila sam u Monte Carlu na nekakvoj gala večeri. I on me pozvao van, a ja sam bila sigurna da je to šala! To je kad si mlad i nemaš samopouzdanja - ispričala je pjevačica.

- Vidio me u klubu i poslao je svog asistenta i petsto puta mi je rekao da bi Kevin htio večerati sa mnom. Na kraju mi je prišla jedna novinarka iz Beograda i pitala me što je sa mnom. Ali tada sam bila zaljubljena u nekog idiota iz Zagreba i sada da mogu vratiti taj trenutak naravno da bih otišla na večeru s njim - priznala je Nina.

Pokazala je i fotografiju s Kevinom koju čuva u mobitelu. Kasnije je otkrila da joj je jedno od najneugodnijih iskustava bilo kad je kasnila.na prijem kod bivšeg predsjednika Josipovića.

- Izašla sam iz kuće sva spremna i sređena i pala sam na pod ispred kuće, na koljena pa na nos i nitko mi nije povjerovao, osim predsjednika i hvala mu na tome. Ispričavala sam se jedno pola sata, zemljo otvori se - ispričala je Badrić.