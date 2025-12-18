Otkriven službeni uzrok smrti redatelja Roba i Michele Reiner

Službeni uzroci smrti poznatog redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele napokon su objavljeni. Prema dokumentima Ureda sudskog vještaka okruga Los Angeles, do kojih je došao Page Six, bračni par preminuo je od višestrukih ozljeda nanesenih oštrim predmetom, a način smrti za oboje je službeno klasificiran kao ubojstvo.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Vijest je objavljena samo nekoliko sati nakon što se njihov sin Nick prvi put pojavio na sudu od smrti roditelja, piše Page Six. Njegovo ročište zakazano je za 7. siječnja 2026. godine.

Foto: MONA EDWARDS/REUTERS

Nickov odvjetnik Alan Jackson izjavio je pred sudom u Los Angelesu da je riječ o 'razornoj tragediji' za cijelu obitelj Reiner te pozvao javnost da ne donosi preuranjene zaključke, navodi NBC News.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Podsjetimo, Rob Reiner (78), redatelj filmova 'Princeza nevjesta' i 'Kad je Harry sreo Sally', te njegova supruga Michele (70), pronađeni su u nedjelju izbodeni na smrt u svom domu u Brentwoodu, u Los Angelesu, objavili su Page Six. Njihova tijela pronašla je kći Romy Reiner kako prenosi People.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Iste večeri uhićen je njihov sin Nick (32), koji je kasnije i službeno optužen za dva ubojstva prvog stupnja, uz posebnu okolnost višestrukog ubojstva, potvrdio je okružni tužitelj Nathan Hochman, prema New York Post. Također je navedeno da je korišten nož kao smrtonosno oružje.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Ako bude proglašen krivim, Nick se suočava s doživotnom kaznom zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta, a moguća je i smrtna kazna, iako odluka o tome još nije donesena.

Izvori su za Page Six naveli da je večer prije tragedije došlo do žestoke svađe između Nicka i njegovih roditelja na božićnoj zabavi kod Conana O’Briena. Obitelj je navodno već neko vrijeme bila zabrinuta zbog Nickova mentalnog stanja i problema s ovisnošću.

Foto: Aude Guerrucci

Djeca Roba i Michele, Romy i Jake Reiner, u zajedničkoj izjavi koju prenosi NBC News, poručili su da su izgubili ne samo roditelje nego i najbolje prijatelje te zamolili javnost za privatnost i suosjećanje. Nick u toj izjavi nije spomenut.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Rob i Michele Reiner vjenčali su se 1989. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma Kad je Harry sreo Sally.