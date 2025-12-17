Strava u kući Roba Reinera: Kći je pronašla njegovo tijelo, ali nije ni znala da je i majka mrtva

Nova potresna saznanja izlaze na vidjelo o tragediji koja je potresla Hollywood. Kći slavnog glumca i redatelja Roba Reinera, Romy Reiner, pronašla je tijelo svog oca u obiteljskoj kući, a u tom trenutku nije znala da je i njezina majka mrtva u istoj kući, prenosi New York Times.

Romy (27) je u nedjelju, došla u obiteljsku kuću u Brentwoodu nakon što ju je nazvao maser. On nije mogao ući u kuću te je postao zabrinut. Kada je Romy stigla, pronašla je tijelo svog oca Roba Reinera.

U stanju šoka, navodno je pobjegla iz kuće, ne znajući da se unutra nalazi i tijelo njezine majke Michele. Tek kasnije joj je jedan od bolničara rekao da je i Michele ubijena, potvrdio je izvor blizak obitelji za Times.

People je ranije objavio kako je Romy pronašla oca nekoliko sati prije nego što je njezin brat Nick Reiner uhićen u blizini kampusa Sveučilišta Južne Kalifornije oko 21:15 sati.

Romy je najmlađe dijete Roba i Michele Reinera. Par je imao troje djece: Jakea (34), Nicka (32) i Romy.

Nick Reiner je u utorak, optužen za dva ubojstva prvog stupnja, uz posebnu optužbu za korištenje noža. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta. Državno odvjetništvo nije isključilo ni mogućnost traženja smrtne kazne prenosi People.

- Riječ je o jednom od najtežih i najpotresnijih slučajeva obiteljskog nasilja - izjavio je državni odvjetnik Nathan J. Hochman.

- Rob Reiner bio je jedan od najvećih filmskih stvaratelja svoje generacije. Njegovo ubojstvo i ubojstvo njegove supruge Michele su šokantni i tragični. Dugujemo im da potražimo pravdu - rekao je, a prenio The Wrap.