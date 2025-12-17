Obavijesti

TRAGEDIJA U HOLLYWOODU

Strava u kući Roba Reinera: Kći je pronašla njegovo tijelo, ali nije ni znala da je i majka mrtva

13
Kći Roba Reinera doživjela je nezamisliv horor - pronašla je tijelo svog oca u obiteljskoj kući, a tek kasnije je saznala da je i njezina majka ubijena u istom domu

Nova potresna saznanja izlaze na vidjelo o tragediji koja je potresla Hollywood. Kći slavnog glumca i redatelja Roba Reinera, Romy Reiner, pronašla je tijelo svog oca u obiteljskoj kući, a u tom trenutku nije znala da je i njezina majka mrtva u istoj kući, prenosi New York Times.

Los Angeles: Održana dodjela nagrada Glsen Respect
Romy (27) je u nedjelju, došla u obiteljsku kuću u Brentwoodu nakon što ju je nazvao maser. On nije mogao ući u kuću te je postao zabrinut. Kada je Romy stigla, pronašla je tijelo svog oca Roba Reinera.

FILE PHOTO: Reiner, director of "The Princess Bride," arrives for a special 25th anniversary viewing of the film in New York
U stanju šoka, navodno je pobjegla iz kuće, ne znajući da se unutra nalazi i tijelo njezine majke Michele. Tek kasnije joj je jedan od bolničara rekao da je i Michele ubijena, potvrdio je izvor blizak obitelji za Times.

People je ranije objavio kako je Romy pronašla oca nekoliko sati prije nego što je njezin brat Nick Reiner uhićen u blizini kampusa Sveučilišta Južne Kalifornije oko 21:15 sati. 

Los Angeles Premiere of ''Spinal Tap II: The End Continues'' at The Egyptian Theatre in Los Angeles
Romy je najmlađe dijete Roba i Michele Reinera. Par je imao troje djece: Jakea (34), Nicka (32) i Romy.

Nick Reiner je u utorak, optužen za dva ubojstva prvog stupnja, uz posebnu optužbu za korištenje noža. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta. Državno odvjetništvo nije isključilo ni mogućnost traženja smrtne kazne prenosi People.

Los Angeles: Sve?ana premijera filma Flipped
- Riječ je o jednom od najtežih i najpotresnijih slučajeva obiteljskog nasilja - izjavio je državni odvjetnik Nathan J. Hochman.

- Rob Reiner bio je jedan od najvećih filmskih stvaratelja svoje generacije. Njegovo ubojstvo i ubojstvo njegove supruge Michele su šokantni i tragični. Dugujemo im da potražimo pravdu - rekao je, a prenio The Wrap.

BRUTALAN ZLOČIN Podignuta je optužnica protiv sina redatelja Roba Reinera: 'Prijeti mu i smrtna kazna'
Podignuta je optužnica protiv sina redatelja Roba Reinera: 'Prijeti mu i smrtna kazna'

