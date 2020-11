Cijela Slavonija oprostit će se od Kiće: Bit će videozid i ruže, a pjevat će se u sedam gradova

Svatko će u svom šoru napraviti najbolje što može. Uostalom, našem Kruni i Hrvatska je bila mala, rekao je Tihomir Slivka, član izvršnog odbora Hrvatske glazbene unije

<p>Posljednji ispraćaj legendarnog pjevača <strong>Krunoslava Kiće Slabinca</strong> bit će u četvrtak 19. studenog u 12.40 sati na Zagrebačkom krematoriju na Mirogoju. Njegovi Slavonci od glazbenika će se oprostiti, prigodno, uz zvukove tambura. </p><p>Član izvršnog odbora Hrvatske glazbene unije, <strong>Tihomir Slivka</strong>, rekao je da će koncert u Osijeku, koji će trajati sve do 21 sat, biti pod strogim epidemiološkim mjerama, piše <a href="https://www.glas-slavonije.hr/448839/3/Osijek-ce-Kicu-ispratiti-dostojanstveno-i-uz-sve-propisane-mjere">Glas Slavonije</a>.</p><p>- Kako drukčije nego glazbom oprostiti se od prijatelja Krune, no naglašavam da nećemo prekoračiti broj od 50 glazbenika te će u 12.40 sati započeti izvođenje Kruninih pjesama, ali i zajedničkih kompozicija, uz neizostavnu 'Otiš'o je s mirisima jutra' što je evergreen slavonske tamburaške glazbe. Svi građani pozvani su da budu negdje blizu, no zamolit ćemo drage ljude, prolaznike i namjerne posjetitelje da se ne pravi gužva oko Trga Ante Starčevića gdje će biti postavljen i videozid s Kićinim fotografijama iz bogatoga glazbenog opusa. Ni Kruno to ne bi volio. Da može, danas bi odjenuo odoru civilne zaštite i pravio reda - rekao je Slivka.</p><p>Dodao je kako će građani moći odati počast Kići i na promenadi gdje će na svakoj klupi biti desetci ruža. Svatko može odabrati svoju, spustiti se stepenicama do Drave i pustiti ružu Kići u spomen.</p><p>Inicijativi osječke podružnice HGU-a pridružili su se uz glazbenike iz Osijeka i glazbenici iz Đakova, Županje, Valpova, Slatine, Požege i Sopja i svi će u isto vrijeme, u vrijeme Kićinog posljednjeg ispraćaja na Krematoriju u Velikoj dvorani u Zagrebu na svojim trgovima izvesti dvije skladbe.</p><p>- Svatko će u svom šoru napraviti najbolje što može. Ove preporuke županijskog Stožera mogu biti matrica koja se u tu nakanu i u to vrijeme može primijeniti u cijeloj Hrvatskoj. Uostalom, našem Kruni i Hrvatska je bila mala - zaključio je.</p>