'Od Džuli sam si za četiri minute kupio stan. Novca kao u priči. To je nestvarno, kao da sanjam...'

Pjevač Jasmin Stavros preminuo je u srijedu u 69. godini nakon borbe s rakom kostiju. Bio je cijeli život u glazbi, a prije nego što je počeo pjevati bio je jedan od najtraženijih bubnjara u bivšoj Jugoslaviji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jazz glazbu otkrio je 1973., a pet godina nakon radio je kao studijski bubnjar u Jugotonu (današnjem Croatia recordsu). Surađivao je s Josipom Lisac, Arsenom Dedićem, Duškom Lokinom, Mišom Kovačem, Ivicom Šerfezijem, Nedom Ukraden, Ljupkom Dimitrovskom i brojnim drugim glazbenicima. Najveću zaradu donijela mu je pjesma 'Džuli', koju je snimio s Danijelom Popovićem.

Foto: Pixsell/DPA/REUTERS

- Snimio sam Džuli, od Džuli sam si za četiri minute kupio stan. Mislim, novca kao u priči. To je nestvarno, kao da sanjam - rekao nam je 2018. godine.

Stavros je ranije rekao kako je 'Džuli' bila čista slučajnost. Godinama je bio studijski bubnjar i stigao je iz New Yorka u Zagreb kako bi snimio ploču legendardnom Mati Miši Kovaču. Tada mu je pokojni Mato Došen rekao kako će prije snimiti jednu pjesmu. Svirali su 'Džuli', a Došen je izjavio da je to pjesma za Danijela Popovića za Jugoviziju.

- Na brzinu smo je snimili, ja sam je snimio u četiri minute. Pitao me Došen hoću li da mi plati u kešu ili da mi da postotak. Ja sam oduvijek radio na postotak i dobio sam jedan posto od jedan posto, to je 0,01 posto. Nakon tri mjeseca došao sam u banku i tamo mi žena kaže da je došlo do neke greške, naime dobio sam 70 tisuća maraka' - prisjetio se Jasmin za Happy FM.

Foto: Privatna arhiva/pixsell

Tužnu vijest potvrdio nam je Ljubo Šeperić, Jasminov menadžer.

- Istina je, Jasmin je preminuo jučer u 21 sat. Zaspao je. Zadnje je bio na Jordanovcu - rekao nam je.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U ožujku ove godine pjevač je otišao u bolnicu zbog jakih bolova u leđima te su mu tada dijagnosticirali opaku bolest.

- Užasno boli. Bole me leđa. Idem na zračenja i ta zračenja su vrlo bolna i moram leći i onda mi se stvara kontakt sa živcima i to je užasno bolno, ali pretrpim tih deset minuta - govorio je ranije Stavros.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Najčitaniji članci