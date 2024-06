Ova scena iz kultnog filma je lansirala Sutherlanda u elitu. Zbog nje dobio ulogu u MASH-u

Dvanaestorica žigosanih, kultni američki ratni film Roberta Aldricha iz 1967., bio je nominiran za četiri Oscara, dobio je samo Oscara za zvuk. Lee Marvin u njemu ima glavnu ulogu zapovjednika američke postrojbe sačinjene od kriminalaca koje će poslati u tajnu misiju uništenja dvorca u Bretanji koji je bio sjedište nacista. Glavna uloga ponuđena je Johnu Wayneu koji ju je odbio, a u filmu je glumio Jim Brown, koji je tada bio aktivni igrač američkog nogometa i bojao se da neće stići na pripreme. Na kraju se umirovio tijekom snimanja.

Jednog od zatvorenika koji je prihvatio iskupljenje i navukao odoru je i Donald Sutherland, koji je nedavno preminuo. U filmu je glumio Vernona L. Pinkleya, a to mu je bila prva velika uloga koja ga je kasnije lansirala u elitu. Sutherland je bio među zadnjima koji su upali u prvu postavu, nakon što su neki izabrani glumci odustali smatrajući da su preveliki i prevažni da bi bili u takvom filmu koji je kasnije postigao veliki uspjeh. Sutherland je u to vrijeme živio u Londonu i nije baš imao previše uspjeha.

No ulogom u Dvanaestorici žigosanih zarađivao je 600 dolara tjedno i to ga je spasilo. Jedna scena u filmu lansirala je Sutherlanda u glumačku elitu i direktno je zaslužna što su ga kasnije izabrali za glavnu ulogu u filmu MASH (1970.), američkoj ratnoj satiri čija se radnja vrti oko skupine šaljivih liječnika koji operiraju tijekom Korejskog rata. Kasnije je nastala istoimena humoristična serija koja je više od 100 puta bila nominirana za Emmy (osvojila je tu nagradu 14 puta).

Uloga koja je lansirala Sutherlanda među elitu uopće nije bila napisana za njega. Radi se o sceni gdje jedan od Reismanovih vojnika glumi da je general i ide u inspekciju pravih vojnika. Tu scenu pisali su za Clinta Walkera, koji je u filmu glumio Samsona Poseya. No njemu to nije sjelo pa je redatelj Aldrich odlučio to dati Sutherlandu koji je briljirao.

Pogledajte scenu

Lee Marvin je za Dvanaestoricu žigosanih rekao da je 's*anje' i glupasti film koji je namijenjen samo zaradi, ali i da je uživao snimajući ga. No Marvin je bio vojnik, veteran 2. svjetskog rata i mučilo ga je što film ne predstavlja vjerno ono što se događalo u ratu. Smatrao je i da je većina glumaca prestara da bi glumila vojnike. Kad je izašao film, rekao je da ga muči što svi glorificiraju zračne postrojbe koje su bombardirale njemačke gradove u kojima je poginulo i puno žena i djece i da nitko o tome ne priča.

Nije Marvin jedini imao vojno iskustvo iz stvarnog života na setu, bivši vojnik je bio i Charles Bronson koji je u filmu glumio Josepha T. Wladislawa. Baš je Sutherland ispričao anegdotu o Bronsonu koji je radio velike probleme oko scene u kojima su se svi morali ošišati na 'nulu'. Redatelju je rekao da nema šanse da će se on šišati pa ga je ovaj pozvao u sobu.

- Slušaj, evo me na telefonu, pričam s tvojim odvjetnikom. On je u Los Angelesu, pitao me hoćeš li da dođe ovdje i da te ošiša ili ćeš pristati da to mi napravimo - rekao je redatelj Bronsonu.

Ovaj je na kraju završio kao i svi ostali, na 'nuli'.

NFL zvijezda zbog filma završila karijeru

Jim Brown, jedan od velikana NFL-a, glumio je u filmu dok je imao važeći ugovor s Cleveland Brownsima.

Kako se snimanje odužilo, bojao se da neće stići na trening kamp. Vlasnik Brownsa zaprijetio mu je da će ga za svaki tjedan kašnjenja opaliti s 1500 dolara kazne.

Jim se usred snimanja odlučio umiroviti od igranja i nastaviti na setu. Rekao je da mu je snimanje tog filma nešto najbolje što mu se dogodilo.

Zanimljivosti o filmu

Uloga zapovjednika Reismanna prvo je ponuđena Johnu Wayneu, ali on ju je odbio. Nakon toga ponudili su je Kirku Douglasu, ali on je već snimao 'The War Wagon'

Marvin je bio veteran 2. svjetskog rata i pomagao je kolegama s opremom i vjernim prikazom rata na setu

U jednoj sceni Lee Marvin je trebao voziti oklopnjak s Bronsonom. Kad su je trebali snimiti, Marvina nije bilo. Našli su ga u pubu i doveli u studio. Kad ga je Bronson vidio rekao mu je: 'Lee, je*eno ću te ubiti'

Charles Bronson u filmu je glumio Josepha Wladislawa čiji je otac bio rudar. Njemu je otac i u stvarnom životu bio rudar, a i Bronson (pravo ime mu je Charles Buchinsky) radio je u rudniku kao dječak

Marvin se napio i na večeri se vulgarno obratio starijoj ženi. Ispalo je da je to bila tetka Seana Conneryja i on je krenuo obračunati se s Marvinom. Zaustavio ga je producent: 'Nemoj ga, Seane, u glavu. Sutra snimamo scene izbliza', rekao mu je. Connery je na kraju odustao uz riječi: 'Vi, je*eni producenti'