Ovakav izazov ne viđa se često: 'Hvala svim ljudima na ulici koji su nam pomogli, vraćaju vjeru!'

Uzbudljivi jednodnevni reality izazov radija Enter Zagreb, Enter The Challenge, držao je slušatelje u napetosti do samog kraja. Peta reality utrka Enter The Challenge donijela je muško-ženski dvoboj, a pobjedu su po prvi put odnijele cure! Dva tima imala su zadatak u 24 sata otići što dalje od Zagreba, bez novca i mobitela, uz pratnju kamera i mikrofona Enterove ekipe.

Utrka je započela simbolično, ispod Kule Lotrščak, kada je pucanj Gričkog topa označio podne i početak ove neizvjesne avanture. Ove godine, natjecale su se dvije ekipe: Vanja iz Zagreba i Ivona iz Dugog Sela, protiv Pina iz Opatije i Doriana iz Lovrana. Oba tima su pratile kamere i DJ-evi Luka Jovica i Leon Kosanović Picek.

Foto: Privatni album

Dečki su odmah krenuli na put stopirajući prema Lučkom, ciljajući Rijeku. Na tom putu, sreća im se osmjehnula kada su naletjeli na Pekija, autora popularnog hita "Mangio Pasta" kojeg pjeva s Gršom, kojeg slušatelji Entera već dobro poznaju. Ipak, unatoč entuzijazmu i borbenom duhu, dečki su nakon neprospavane noći zapeli u Beču, gdje su cijelo jutro pokušavali pronaći prijevoz dalje, ali bez uspjeha. Na kraju su stigli četristotinjak kilometara od startne točke.

"Žao nam je svima što smo vas razočarali, ali imali smo boljeg protivnika", priznali su Pino Kovačević i Dorian Nižić po završetku izazova.

Foto: Privatni album

Cure, s druge strane, krenule su drugačijom taktikom. Uz osmijeh i šarm, uspjele su uvjeriti konduktere u vlakovima da ih puste bez karte. Ova taktika funkcionirala je gotovo do Njemačke, gdje su ih izbacili na prvoj stanici. No, nevjerojatnom snalažljivošću uspjele su u Münchenu uloviti besplatni autobus i stići čak do Hamburga, čime su osigurale pobjedu.

"Prve smo! Evo nas u Hamburgu! Hvala svim divnim ljudima na ulici koji su nam pomogli, stvarno su nam vratili vjeru u ljude!" izjavile su pobjednice, Vanja Markovinović i Ivona Josipović, nakon što su prošle više od 1200 kilometara i tako postale prve ženske pobjednice Enter The Challenge.