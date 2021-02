Glumicu Draganu Varagić (63) ljubitelji jugoslavenske kinematografije najbolje pamte po ulozi Jagodinke Simonović u filmu 'Varljivo leto 68' iz 1984. godine, no kako je glumica nedugo kasnije napustila ove prostore i otišla živjeti u Kanadu rijetko je se više viđa u javnosti.

Tamo je Varagić nastavila glumiti, pisati i režirati, a o svom životu na drugom kraju svijeta, kao i aktualnoj temi o ispovijesti glumica o seksualnom zlostavljanju od strane Miroslava Mike Aleksića, govorila je prilikom svog gostovanja u Jutarnjem programu na srpskoj Prvoj televiziji.

- Nije me bilo ovdje 20 godina i nekako sam bila šokirana kad sam čula za to. Kad razgovaramo o mojim mlađim kolegicama Mileni i Ivi, govorim s mnogo poštovanja i divljenja prema tome što su napravile i njihovoj potrebi da time zaštite mnoge druge djevojke. To je herojski i meni je to vrlo potresno. Imaju moju podršku. U Kanadi su stvari uređene drugačije. Sva pravila su u pravilima Unije i vrlo su jasna - osvrnula se na ovaj slučaj Varagić.

POGLEDAJTE SCENU IZ FILMA:

Mnogi je gledatelji nisu isprva prepoznali, no njezinu scenu sa Slavkom Štimcem (60), u kojoj joj on tada poručuje 'mesi, mesi, neće ništa da ti škodi' gotovo sigurno dobro znaju. Štimac je svojedobno izjavio kako mu je žao što je baš ta scena od cijelog filma postala kultna, no publika je presudila.