Takvi detalji danas su joj već rutina. Valentina se Novoj TV pridružila još 2016. godine
Ovako izgleda iza kamera Dnevnika Nove TV. Valentina Baus otkrila tri voditeljske tajne
Iza uglađenog televizijskog kadra krije se puno više detalja nego što gledatelji mogu primijetiti. Valentina Baus, novinarka i voditeljica Dnevnika Nove TV, zavirila je iza kamera i otkrila nekoliko malih trikova koji joj pomažu tijekom emisija uživo.
Prvi se nalazi doslovno pod nogama. Na podu studija postoje posebne oznake koje voditeljima pokazuju gdje trebaju stati kako bi u kadru sve izgledalo kako treba.
- Znate li da na podu imamo napisano gdje trebamo stati kad imamo stojeće pozicije? - otkrila je Valentina pa pokazala gdje treba stajati voditelj sporta, a gdje primjerice voditelj vijesti u 17 sati.
Još jedna sitnica bez koje ne ulazi u Dnevnik čeka je ispod voditeljskog stola. Ondje uvijek drži čašu vode kako bi tijekom kratke pauze mogla popiti gutljaj i osvježiti se prije nastavka emisije.
A treću tajnu gledatelji pred malim ekranima gotovo sigurno ne mogu primijetiti. Riječ je o blesimetru, odnosno teleprompteru s kojeg voditelji čitaju tekst dok istodobno gledaju ravno u kameru. Ni tekst se pritom ne pomiče uvijek sam.
- Za vrijeme nekih informativnih emisija, tekst na blesimetru sama vrtim i to pomoću ove ovdje dolje pedale - objasnila je i pokazala kako kontrolira brzinu uređaja.
Takvi detalji danas su joj već rutina. Valentina se Novoj TV pridružila još 2016. godine, dok je bila studentica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Karijeru je počela kao reporterka, a u ožujku 2021. preuzela je i voditeljsku ulogu u Vijestima. Krajem iste godine napravila je još jedan veliki korak te prvi put vodila Dnevnik Nove TV u paru s Dinom Golešom.
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