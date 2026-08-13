Ovako izgleda iza kamera Dnevnika Nove TV. Valentina Baus otkrila tri voditeljske tajne

Iza uglađenog televizijskog kadra krije se puno više detalja nego što gledatelji mogu primijetiti. Valentina Baus, novinarka i voditeljica Dnevnika Nove TV, zavirila je iza kamera i otkrila nekoliko malih trikova koji joj pomažu tijekom emisija uživo.

Prvi se nalazi doslovno pod nogama. Na podu studija postoje posebne oznake koje voditeljima pokazuju gdje trebaju stati kako bi u kadru sve izgledalo kako treba.

- Znate li da na podu imamo napisano gdje trebamo stati kad imamo stojeće pozicije? - otkrila je Valentina pa pokazala gdje treba stajati voditelj sporta, a gdje primjerice voditelj vijesti u 17 sati.

Zagreb: Voditeljica Dnevnika Nove TV Valentina Baus | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Još jedna sitnica bez koje ne ulazi u Dnevnik čeka je ispod voditeljskog stola. Ondje uvijek drži čašu vode kako bi tijekom kratke pauze mogla popiti gutljaj i osvježiti se prije nastavka emisije.

A treću tajnu gledatelji pred malim ekranima gotovo sigurno ne mogu primijetiti. Riječ je o blesimetru, odnosno teleprompteru s kojeg voditelji čitaju tekst dok istodobno gledaju ravno u kameru. Ni tekst se pritom ne pomiče uvijek sam.

- Za vrijeme nekih informativnih emisija, tekst na blesimetru sama vrtim i to pomoću ove ovdje dolje pedale - objasnila je i pokazala kako kontrolira brzinu uređaja.

Takvi detalji danas su joj već rutina. Valentina se Novoj TV pridružila još 2016. godine, dok je bila studentica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Karijeru je počela kao reporterka, a u ožujku 2021. preuzela je i voditeljsku ulogu u Vijestima. Krajem iste godine napravila je još jedan veliki korak te prvi put vodila Dnevnik Nove TV u paru s Dinom Golešom.