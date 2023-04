Ovako je Ivan Todorić izgledao 2009., Valentiću je bio desna ruka i kum na vjenčanju...

Vjenčanje Ivana Valentića i Iris 2009. godine bio je bitniji događaj u to vrijeme, a prisustvovala je i većina pripadnika Zlatne mladeži. Među njima i Ivan Todorić, Valentićev najbolji prijatelj. Todorić je ujedno bio i kum na vjenčanju.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Njegova obitelj bila je uz njega cijelu večer. Ivica Todorić došao je sa suprugom i unukama, a došla je i Iva Todorić s tadašnjim suprugom Hrvojem i sinom Ivanom Pavlom. Nakon ceremonije gosti su se uputili u hotel Sheraton, gdje se naposljetku oko 400 ljudi zabavljalo do zore.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Ivan je tri godine prije vjenčanja prekinuo dugogodišnju vezu s Lanom Jurčević (38). Sedam godina bili su u vezi, a kraj je došao jer su shvatili da im je potrebna stanka. Neko vrijeme se pisalo i o njihovim zarukama, ali ipak, nisu uspjeli riješiti sve probleme.

- Ivan i ja bili smo zajedno sedam godina. Kako smo se upoznali još u srednjoj školi, praktično smo zajedno odrastali. Mene su njegovi roditelji upoznali kao djevojčicu, baš kao što su i Ivana moji roditelji upoznali kao tinejdžera. U početku se sve to činilo kao mladenačka zanesenost, ali s vremenom naša je veza postala ozbiljna. Tu i tamo bismo se posvađali, zbog sitnica ili u afektu, no vrlo brzo bismo se pomirili. Nekad bih prva popustila ja, nekada Ivan, no nijedna od tih, rekla bih, djetinjastih svađa, nije ugrožavala našu vezu. Ali dosta toga se promijenilo posljednjih nekoliko mjeseci. Možda smo predugo bili zajedno, možda smo se prerano upoznali, ali u svakom slučaju, došli smo do točke kad smo oboje osjetili potrebu preispitati naš odnos i otvoreno razgovarati o budućnosti. Zaključili smo da nismo još spremni ni za zajednički život, a kamoli za brak. Bilo nam je teško učiniti korak više u našoj vezi. A kad smo to shvatili, postalo je jasno da nema povratka na staro i da je najbolje da se razdvojimo na neko vrijeme te otkrijemo što doista želimo u životu - rekla je nakon prekida za Gloriju.

Foto: Lana Press

Nakon Lane, Ivan je upoznao srpsku manekenku Milicu Mihajlović, s kojom je krajem 2008. godine započeo vezu. Par se upoznao u New Yorku. Nakon četiri godine veze su na kratko prekinuli, ali su se par mjeseci poslije i pomirili. Ivan i Milica vjenčali su se u jeku afere Agrokor, 2017. godine. Vjenčali su se u tajnosti, a nagađanja o braku krenula su kada je njegova odvjetnica rekla kako je njegova 'supruga u visokom stupnju trudnoće, pa je moguće da će zbog toga otići iz Hrvatske, no odazvat će se svakom pozivu državnih organa'. Iste su godine dobili i prvo dijete, koje je Milica rodila u Švicarskoj. 2020. godine dobili su drugo dijete.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

