Ovako je Melina pričala o braku s pjevačem: 'Da, lako mi je jer mi je suprug Haris Džinović...'

Nakon burnog razvoda Harisa Džinovića (72) i njegove supruge Meline (43), dijele se njezine stare izjave. Iako je u posljednje vrijeme tvrdila da je u braku s Harisom bila nezadovoljna, u intervjuima ranijih godina, dizajnerica je odnos s pjevačem opisivala potpuno drugačije, javlja Blic.

'Brak nam je funkcionirao'

- Znate što, naš brak je savršeno funkcionirao kad ja nisam imala posla. Moje mišljenje je da je za brak najvažnije da se ljudi vole, onda nekako sve druge stvari se lakše slože. Tek onda dolaze poslovi, partnerstvo, ali mislim da je ljubav prvenstveno tu za održavanje braka osnova i početak svega - rekla je Melina svojevremeno, te se osvrnula na glasine da je Haris financirao njezin posao.

- Da, lako mi je jer mi je muž Haris Džinović. Prije svega jer pored sebe imam jednog pametnog čovjeka koji me podržava. U smislu financija, moram reći da je Haris financirao posao u početku. Hvala Bogu, to je već odavno profitabilan posao. Bilo mi je lako, naravno, jer sam imala nekoga tko me podržavao, da plasiram u medijima ono što radim. Onda je došao trenutak na publici, ljudima iz svijeta mode, da procijene valja li to ili ne valja - rekla je tad modna dizajnerica.

Priznala je da zbog poslovnih obaveza proteklih godina nije pratila supruga na putovanjima.

- Do prije dvije ili tri godine, dok me posao nije obuzeo i oduzeo mi slobodno vrijeme, bila sam na 99 putovanja od 100 godišnje. Trenutno, zbog mog posla to ne mogu, ali i zbog dvoje djece koja su u pubertetu. Idemo samo ako su veliki koncerti. To su kratka razdvajanja, doduše. Mi smo najduže bili razdvojeni dva tjedna kad sam morala ići poslom u Brazil. Nas dvoje smo na telefonskoj vezi svakodnevno, tako da nema problema - govorila je Melina.

Razveli se nakon 12 godina

Pjevač i Melina razveli su se nedavno nakon 12 godina braka. Džinović je u ponedjeljak navečer pozvao je policiju nakon što je njegova bivša supruga upala u njihov nekad zajednički dom na beogradskom Senjaku. On ju je molio da napusti vilu, ali ona je to uporno odbijala. Policija je dolaskom odredila mjeru o zabrani prilaska, a Kurir je doznao da bivši supružnici nisu privedeni, već su se odazvali na poziv. Izvještaj je kasnije predan dežurnom javnom tužitelju koji je donio odluku.

- Nakon što je Policijska stanica Savski Venac dostavila odluku hitne mjere o sprječavanju nasilja u obitelji, dežurni javni tužitelj Prvog osnovnog javnog tužiteljstva u Beogradu izjasnio se da smatra da nema rizika od nasilja u obitelji, stoga nema osnova za produženje izrečene hitne mjere - potvrđeno je za Kurir iz tog tužiteljstva.

Tamošnji mediji pisali su da je pjevač pet sati davao izjavu policiji. Haris je već ranije iznio detalje skandala u luksuznoj vili.

- Večeras je došla u kuću, skuhala kavu i sjela i očigledno nije imala namjeru izaći. Kada sam došao, bila je drska i počela me provocirati, na što sam joj rekao da mora napustiti kuću, a da može uzeti stvari i izaći vani, ali ona nije htjela. Kad sam joj opet mirno rekao da izađe, ona je rekla 'svaki metar ove kuće pripada meni koliko i tebi' na što sam joj ja rekao 'ako sud kaže da je tvoja' - rekao je Džinović za Kurir.

Policija je brzo intervenirala, a Džinović je zbog predostrožnosti predao svoj pištolj za kojeg ima dozvolu, iako su se bivši supružnici složili da se među njima nije dogodio incident.

- Moje ponašanje prema njoj ni u jednom trenutku nije prešlo granice pristojnosti, tako da ni ona sama nije imala na što požaliti se patroli koja je stigla na lice mjesta. Također, iako imam dozvolu za pištolj, ja sam ga policiji predao preventivno, pa je oružje privremeno oduzeto i policajci su mi rekli da će biti vraćeno jer je sve bilo u redu. I oni su mi odali priznanje na smirenosti i dostojanstvenom ponašanju u ovoj situaciju - rekao je pjevač za Kurir.

Džinović je ranije priznao da ga je razvod pogodio.

- Ja sam veliki emotivac. Logično je da čovjek plače, da žali i da na taj način kroz suze pokazuje svoju bol. To ništa nije novo, a nije ni sramota. Ne zanima me koliko nam je lijepo bilo nekada... Ne vidim je više jer je toliko ljutnje u meni. Toliko je nepravde i boli nanijela - rekao je za Blic.