Njihova ljubavna priča krenula je kao scena iz romantičnog filma, a jedna gesta pokazala je Meri da je 'to to'. Svojeg je supruga često hvalila, no u srijedu je objavila da je braku došao kraj
Ovako je Meri Goldašić pričala o suprugu: 'To je nešto što svaka žena priželjkuje nakon razvoda'
Influencerica Meri Goldašić šokirala je javnost vijestima da se razvodi. Na društvenim mrežama napisala je kako ona i Jurica već neko vrijeme nisu skupa te da su oboje 'dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine' da ostanu zajedno.
Njihova ljubavna priča počela je kao scena iz filma, u jednom splitskom klubu, a nastavila se između Kopenhagena i Pule. Meri je prije nekoliko mjeseci za Story ispričala kako nije tada bila spremna za ljubav.
- Neprestano smo se dopisivali, čuli i uživali u razgovorima na daljinu. Nagovorio me da se nađemo, da odemo zajedno u Opatiju, na neutralan teren i da provedemo nekoliko dana zajedno - ispričala je Meri te dodala kako ju je Jure dočekao s buketom cvijeća na aerodromu i da je u tom trenutku znala da je 'to to'.
Prošle godine je Meri na društvenim mrežama otkrila i kako joj je bilo reći da ima dijete iz prvog braka.
- Bila sam oprezna. Taj dio sam preskočila jer nisam mislila da će se on uopće zadržati u mom životu. Rekla sam mu da imam sina, a on mi je odgovorio: 'Ja imam nećaka kojeg jako, jako volim.' To mi je bila prelijepa reakcija - prisjetila se.
Prije par mjeseci za Story je ispričala da njezin sin iz prvog braka 'jako voli svog oca, i nikad mu Jure nije bio zamjena za njega, ali mu je spontano i prirodno postao bonus tata'.
- To je nešto što svaka žena priželjkuje u partneru nakon razvoda, čovjeka kojem 300% vjeruje da je njeno dijete s njim u sigurnim rukama - rekla je.
I u objavi koju je napisala u srijedu, te potvrdila da je braku došao kraj, Meri je naglasila koliko je zahvalna 'za godine koje smo dijelili za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća'.
