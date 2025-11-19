Obavijesti

Ovako je Meri Goldašić pričala o suprugu: 'To je nešto što svaka žena priželjkuje nakon razvoda'

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Ovako je Meri Goldašić pričala o suprugu: 'To je nešto što svaka žena priželjkuje nakon razvoda'
Foto: Privatni album/canva

Njihova ljubavna priča krenula je kao scena iz romantičnog filma, a jedna gesta pokazala je Meri da je 'to to'. Svojeg je supruga često hvalila, no u srijedu je objavila da je braku došao kraj

Influencerica Meri Goldašić šokirala je javnost vijestima da se razvodi. Na društvenim mrežama napisala je kako ona i Jurica već neko vrijeme nisu skupa te da su oboje 'dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine' da ostanu zajedno. 

Foto: Privatni album/canva

Njihova ljubavna priča počela je kao scena iz filma, u jednom splitskom klubu, a nastavila se između Kopenhagena i Pule. Meri je prije nekoliko mjeseci za Story ispričala kako nije tada bila spremna za ljubav. 

- Neprestano smo se dopisivali, čuli i uživali u razgovorima na daljinu. Nagovorio me da se nađemo, da odemo zajedno u Opatiju, na neutralan teren i da provedemo nekoliko dana zajedno - ispričala je Meri te dodala kako ju je Jure dočekao s buketom cvijeća na aerodromu i da je u tom trenutku znala da je 'to to'. 

KRAJ BRAKA Meri Goldašić: Da, razvodim se!
Meri Goldašić: Da, razvodim se!

Prošle godine je Meri na društvenim mrežama otkrila i kako joj je bilo reći da ima dijete iz prvog braka. 

- Bila sam oprezna. Taj dio sam preskočila jer nisam mislila da će se on uopće zadržati u mom životu. Rekla sam mu da imam sina, a on mi je odgovorio: 'Ja imam nećaka kojeg jako, jako volim.' To mi je bila prelijepa reakcija - prisjetila se.

Prije par mjeseci za Story je ispričala da njezin sin iz prvog braka 'jako voli svog oca, i nikad mu Jure nije bio zamjena za njega, ali mu je spontano i prirodno postao bonus tata'. 

- To je nešto što svaka žena priželjkuje u partneru nakon razvoda, čovjeka kojem 300% vjeruje da je njeno dijete s njim u sigurnim rukama - rekla je. 

POZNATA INFLUENCERICA Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...
Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...

I u objavi koju je napisala u srijedu, te potvrdila da je braku došao kraj, Meri je naglasila koliko je zahvalna 'za godine koje smo dijelili za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća'. 

Foto: Instagram

