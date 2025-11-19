Popularna influencerica Meri Goldašić (31) je za Story potvrdila da se razvodi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55 Meri Goldašić: Da, razvodim se | Video: 24sata/TikTok

Na društvenim mrežama objasnila je kako ona i njezin suprug Jurica već neko vrijeme nisu zajedno. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

'Dragi moji, želim vam reći nešto što je već neko vrijeme dio našeg privatnog života. Kao što su mnogi od vas i naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vrijeme. Nije bilo jedne velike stvari, nego puno malih trenutaka koji su nas polako vodili u različitim smjerovima. I oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lijepo što smo imali, imalo je smisla.

Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća. Ovo dijelim samo da izbjegnemo nagađanja i zbog naših obitelji i djece. Osim intervjua koji sam dala za story.hr, Jurica i ja se više nećemo na ovu temu oglašavati niti davati izjave za medije. Sve smo mi ovo već odavno prebrodili u tišini, bez drame i bez potrebe da se o tome javno govori i zato sam zahvalna našem krugu ljudi koji je o ovom šutio i pustio da to prvo prebrodimo sami, jer nije bilo lako.

Zagreb: Održan je Prahir Story Hall of Fame | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Moj Instagram ostaje ono što je uvijek bio, mjesto smijeha, zabave, inspiracije i vas koji me pratite iz najljepših razloga. Neću ulaziti u detalje, jer vjerujem da neke stvari zaslužuju ostati između nas dvoje, s poštovanjem.

Molim vas za nježnost, razumijevanje i malo prostora. Sve je dobro. Mi smo dobro Hvala vam na ljubavi i podršci, uvijek.'

Foto: Instagram