Obavijesti

Show

Komentari 42
KRAJ BRAKA

Meri Goldašić: Da, razvodim se!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Meri Goldašić: Da, razvodim se!
2
Foto: Instagram

Influencerica je na svojim društvenim mrežama objasnila kako do razvoda nije došlo zbog 'jedne velike stvari', nego 'puno malih trenutaka'...

Popularna influencerica Meri Goldašić (31) je za Story potvrdila da se razvodi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Meri Goldašić: Da, razvodim se 00:55
Meri Goldašić: Da, razvodim se | Video: 24sata/TikTok

Na društvenim mrežama objasnila je kako ona i njezin suprug Jurica već neko vrijeme nisu zajedno. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti: 

'Dragi moji, želim vam reći nešto što je već neko vrijeme dio našeg privatnog života. Kao što su mnogi od vas i naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vrijeme. Nije bilo jedne velike stvari, nego puno malih trenutaka koji su nas polako vodili u različitim smjerovima. I oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lijepo što smo imali, imalo je smisla. 

'VELIKA PITANJA MALIH LJUDI' Meri Goldašić govorila o životu iza kamere, iskrenosti i odgoju djece: 'Sad bih se rasplakala...'
Meri Goldašić govorila o životu iza kamere, iskrenosti i odgoju djece: 'Sad bih se rasplakala...'

Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća. Ovo dijelim samo da izbjegnemo nagađanja i zbog naših obitelji i djece. Osim intervjua koji sam dala za story.hr, Jurica i ja se više nećemo na ovu temu oglašavati niti davati izjave za medije. Sve smo mi ovo već odavno prebrodili u tišini, bez drame i bez potrebe da se o tome javno govori i zato sam zahvalna našem krugu ljudi koji je o ovom šutio i pustio da to prvo prebrodimo sami, jer nije bilo lako. 

Zagreb: Održan je Prahir Story Hall of Fame
Zagreb: Održan je Prahir Story Hall of Fame | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Moj Instagram ostaje ono što je uvijek bio, mjesto smijeha, zabave, inspiracije i vas koji me pratite iz najljepših razloga. Neću ulaziti u detalje, jer vjerujem da neke stvari zaslužuju ostati između nas dvoje, s poštovanjem. 

OSTVARILA SAN 'Auto je zvijer, kao i ti': Meri Goldašić kupila si je Mercedes!
'Auto je zvijer, kao i ti': Meri Goldašić kupila si je Mercedes!

Molim vas za nježnost, razumijevanje i malo prostora. Sve je dobro. Mi smo dobro Hvala vam na ljubavi i podršci, uvijek.'

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 42
Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'
HRABAR POTHVAT

Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'

Josip Šimić, kojeg zbog neobičnog načina života nazivaju i 'dravskim Tarzanom', odlučio se povodom Dana sjećanja putovati do Grada Heroja na neobičan način
Sudac Miss Universea podnio ostavku: Tvrdi da je Top 30 misica unaprijed odabrano
'improvizirani žiri'

Sudac Miss Universea podnio ostavku: Tvrdi da je Top 30 misica unaprijed odabrano

Glazbenik Omar Harfouch povukao se iz žirija izbora za Miss Universe samo tri dana prije finala 21. studenoga. Tvrdi da je tajni odbor za odabir bio “sastavljen od osoba s potencijalnim ozbiljnim sukobom interesa”
Zagrebački restoran umornim vatrogascima kod Vjesnika dostavio 50 porcija hrane
VELIKO SRCE

Zagrebački restoran umornim vatrogascima kod Vjesnika dostavio 50 porcija hrane

Iz zagrebačkog restorana Spud Bud zapitali su se jesu li vrijedni vatrogasci koji su cijelu noć gasili požar na Vjesniku išta jeli, pa su im pripremili topli obrok. 'Ako možeš pomoći, pomozi', rekao je vlasnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025