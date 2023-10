Ovako je Nenad Cvetko govorio o borbi s teškom bolesti: 'Pao sam na 35 kila, iscrpilo me jako'

Glumac Nenad Cvetko preminuo je jutros u svom domu u 54. godini. S Gavellinim glumcem razgovarali smo 2021. i 2022. godine o teškoj borbi s karcinomom vrata i glave.

Foto: Petar Samuel Cvetko

U jesen 2021. Cvetku su liječnici dijagnosticirali karcinom glave i vrata. Prošao je dvije kemoterapije, a tad nam je rekao kako mu je ostalo još 20 zračenja i jedna kemoterapija.

- Ljetos sam slučajno napipao kvržicu na vratu, a u jednom trenutku na Brijunima sam ostao bez glasa, tako da sam otišao na kontrolu i u rujnu dobio dijagnozu zloćudne novotvorine - rekao nam je 2021.

Zagrebački glumac vjerovao je da je bolest otkrio na vrijeme.

- Pedeset posto je na meni, pedeset posto na doktorima, a ja svoj dio radim najbolje što mogu - kaže Nenad, koji je i u teškoj situaciji bio spreman za šalu:

- Pozitivan sam, zaj***vam se, nemam što drugo raditi, ali ne mogu puno jer me nitko ne čuje.

U travnju 2022. godine ispričao nam je kako mu je bolje.

Foto: Privatni album

- Pogodili su terapiju. Bila je malo agresivnija, s više zračenja i više kemoterapija. Tako da su uspjeli. Zasad su ostale samo neke nuspojave, ali za njih ćemo vidjeti kad ponovimo pretrage za dva mjeseca - rekao nam je tad i dodao:

- Najgore je prošlo. Svi smo očekivali još koju operaciju, ali do nje zbog terapije nije došlo. Liječnički konzilij u kojem je bio i patolog zaključio je da operacija nije potrebna. To je bio više nego dobar znak - smije se Cvetko.

Tad nam je rekao, od silnog zračenja ostala su mu neka zadebljanja, neki limfni čvorovi i neke otekline koje se mogu povući kroz mjesec, dva ili godinu, dvije, a neke mogu ostati trajne. Pitali smo ga kako se osjeća nakon dobrih vijesti, a kao glumac s uspješnom karijerom duljom od 30 godina svoje liječenje je usporedio s pripremama za predstavu i na kraju sa samom premijerom.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- To vam je poput završetka premijere. Tad ti radi adrenalin, a kad se to sve završi, onda si užasno iscrpljen psihički i fizički. To vam je kao kad radite tri mjeseca predstavu i najedanput dođe premijera i ti se odjednom samo nađeš u jednom zrakopraznom prostoru. I kaj sad? Sad moraš čekati jer ne možeš odmah dobiti potvrdu da je sve u redu, treba proći mjesec i pol dok ne dobiješ nalaze - objašnjava Cvetko pa nastavlja:

- U vrijeme kad sam morao crpiti energiju koju nisam imao, pao sam na 35 kilograma. Efekti zračenja i kemoterapije još djeluju. Čak i sad, nakon tri mjeseca, oni još nisu procesuirani u mojem organizmu. U principu, da kucnem o drvo, sve je ostalo sama pozitiva.

Prošao je tri kemoterapije.

- 35 zračenja i tri kemoterapije. Sve sam to prošao samo s jednim danom odmora - ponosno kaže Cvetko, koji je zahvalan cijelom zdravstvenom timu s Rebra.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

Glavna motivacija u borbi protiv raka mu je bio sin Petar Samuel.

- Nisam htio odustati, volim kad nešto počnem da to i završim. Bez odgoda. Ako imaš jaku motivaciju, kao što sam imao ja - svog sina, Petra Samuela. Osim toga i taj posao koji obožavam, bez kojeg ne znam što bih u životu radio. To je moj život. Moja mala obitelj i gluma. To je više nego dovoljan motiv da stisneš zdrave zube i guraš dalje. Nisi ni prvi ni zadnji. Niti je meni najteže, bilo je puno gorih situacija koje sam sreo tamo, a da su ljudi bili puno vedriji i veseliji od mene. Kad se jednom nađeš u takvom društvu, vidiš da je to sastavni dio života. Ne postavljaš si pitanja: ‘Zašto ja, a ne netko drugi?’, tako je valjda trebalo biti. Možda sam ja primio neku tuđu bol i bolje prošao.