Ovako su izgledala lica Leta 3 dok su se čitali glasovi žirija...

Let 3 oduševio je publiku na sinoćnjem finalu, ali ne i žiri koji nam je dao samo 11 bodova.

Publika nam je dala ukupno 112, pa smo na kraju završili na 13. mjestu, ali 7. po pitanju samo glasova publike. Hrvati su danas jako ljuti i razočarani jer smatraju da su Riječani pokradeni, a pobjednica 67. Eurosonga je Šveđanka Loreen koja je glasila za favoritkinju od samog početka.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kamere su sinoć snimale Letovce i za vrijeme glasrovanja, a sudeći po viđenom, bili su napeti, ali i razočarani razvojem događaja. Ishod večeri su našoj reporterki Ivani Prkačin u Liverpoolu ipak komentirali u svom stilu.

- Znate što je bilo, jučer se dogodilo. Nas je žiri pozvao na jedan sastanak i onda su nas htjeli naguzit' i mi nismo htjeli. Zato žiri danas nije bio na našoj strani. Publika je, jer publika još uvijek ima pi*ke. A mi volimo pi*ke - rekao je Damir Martinović Mrle (61).

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Odlično, super. Napokon je gotovo. Pokazalo se to s početka cijele priče, kao kad smo namjestili pobjedu na Dori. Opet su nas pokušali uvući u neke pe*erske radnje, protuprirodne čak bih dodao. Ali eto, mi smo na strani naroda i narod je očito na našoj strani. Dobili smo iznenađujuće velik broj bodova od publike iz cijele Europe i svijeta. To nam je zaista velika nagrada i satisfakcija za trud koji smo uložili. To je nešto što nas ispunjava, i duhovno i tjelesno, i otvore i zatvore. Sretni smo - u svom je sarkastičnom stilu rekao Zoran Prodanović Prlja (58).

