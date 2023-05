Prve izjave Leta 3 nakon finala: Nismo se nagu*ili i žiri nije bio na našoj strani, ali publika jest

Znate što je bilo, jučer se dogodilo. Nas je žiri pozvao na jedan sastanak i onda su nas htjeli naguzit' i mi nismo htjeli. Zato žiri danas nije bio na našoj strani. Publika je, jer publika još uvijek ima pi*ke. A mi volimo pi*ke, rekao nam je Damir Martinović Mrle nakon večerašnjeg finala Eurosonga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naši su Letovci u ukupnom poretku zauzeli 13. mjesto, a od publike su dobili nevjerojatnih 115 bodova. Bodovi nacionalnih žirija izazvali su lavinu kritika, jer su riječki rokeri dobili svega 11 bodova (tri od Portugala i 8 od Srbije). Da... Slovenci nam nisu dali niti jedan bod. Pobjedu je odnijela švedska predstavnica Loreen.

Foto: Ivana Prkačin/24sata

- Odlično, super. Napokon je gotovo. Pokazalo se to s početka cijele priče, kao kad smo namjestili pobjedu na Dori. Opet su nas pokušali uvući u neke pe*erske radnje, protuprirodne čak bih dodao. Ali eto, mi smo na strani naroda i narod je očito na našoj strani. Dobili smo iznenađujuće velik broj bodova od publike iz cijele Europe i svijeta. To nam je zaista velika nagrada i satisfakcija za trud koji smo uložili. To je nešto što nas ispunjava, i duhovno i tjelesno, i otvore i zatvore. Sretni smo - u svom je sarkastičnom stilu rekao Zoran Prodanović Prlja.

Foto: Ivana Prkačin/24sata

Prlja je veći dio 'Eurosong tjedna' bio prehlađen, a oporavio se taman uoči velikog finala. Jedva čeka stići doma, rekao nam je.

- Letimo za nekoliko sati prema našoj domovini. U Frankfurtu, kako tamo nije Brexit, nas čeka naš traktor, dijaspora ga tamo čuva. Prebacujemo se na ovo, centralno europsko vrijeme, u Zagrebu smo oko 5 s našim divnim zlatnim traktorom. Predaha nema, kad dođemo u našu Rijeku, najdraži grad, imamo jedan jako važan nastup na riječkom sveučilištu, rektoratu, da bi već ovaj vikend nastupali na manifestaciji 'Crna ovca' u Baškoj - priča on.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako je 'Mama ŠČ!' oduševila svjetsku publiku, za Let 3 se navijalo daleko izvan Hrvatske, šuška se i o mogućim internacionalnim nastupima. Želi ih slušati britanska publika.

- Moguće da će bit, publika otvara jako puno opcija. E, to je to, ajmo ća - kaže za kraj Mrle.

Najčitaniji članci