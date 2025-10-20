Ovako su se prije izlaska na pistu zagrijavale anđelice: Bella je otkrila scene iz backstagea

Lijepa manekenka Bella Hadid (29) već se dulje vremena bori s lajmskom bolešću, a prije samo mjesec dana objavila je fotografije iz bolničkog kreveta. No u srijedu je na Victoria's Secret Fashion Showu zasjala na pisti.

Foto: Brendan McDermid

Inače, Belli je dijagnosticirana lajmska bolest 2016. godine, a njezina borba s ovom nevidljivom bolesti postala je javna tema. Nedavno je podijelila s obožavateljima da je hospitalizirana zbog pogoršanja simptoma, uključujući iscrpljenost i bolove, te je bila priključena na infuziju i kisik.

Foto: Brendan McDermid

No, unatoč izazovima, Bella je nastavila svoju karijeru, nastupajući na revijama poput Saint Laurenta tijekom Pariškog tjedna mode. Njezin povratak na Victoria’s Secret pistu svjedoči o njezinoj snazi i predanosti, a njezina prisutnost na reviji bila je inspiracija mnogima koji se suočavaju s kroničnim bolestima.

Foto: Brendan McDermid

Lajmska bolest je infekcija koju uzrokuje bakterija Borrelia burgdorferi, a prenose je krpelji.