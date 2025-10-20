Obavijesti

Show

Komentari 0
PRISJETILA SE

Ovako su se prije izlaska na pistu zagrijavale anđelice: Bella je otkrila scene iz backstagea

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Ovako su se prije izlaska na pistu zagrijavale anđelice: Bella je otkrila scene iz backstagea
Foto: Instagram/kolaž

Na društvenim mrežama manekenka se prisjetila spektakla koji je bio u srijedu te otkrila dosad neviđene fotografije iza kulisa. Fanovi su bili oduševljeni

Lijepa manekenka Bella Hadid (29) već se dulje vremena bori s lajmskom bolešću, a prije samo mjesec dana objavila je fotografije iz bolničkog kreveta. No u srijedu je na Victoria's Secret Fashion Showu zasjala na pisti.

NEPOSLUŠNE KOMBINACIJE FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...
FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...
Victoria's Secret hosts its annual runway show in New York
Foto: Brendan McDermid

Inače, Belli je dijagnosticirana lajmska bolest 2016. godine, a njezina borba s ovom nevidljivom bolesti postala je javna tema. Nedavno je podijelila s obožavateljima da je hospitalizirana zbog pogoršanja simptoma, uključujući iscrpljenost i bolove, te je bila priključena na infuziju i kisik.

Victoria's Secret hosts its annual runway show in New York
Foto: Brendan McDermid

No, unatoč izazovima, Bella je nastavila svoju karijeru, nastupajući na revijama poput Saint Laurenta tijekom Pariškog tjedna mode. Njezin povratak na Victoria’s Secret pistu svjedoči o njezinoj snazi i predanosti, a njezina prisutnost na reviji bila je inspiracija mnogima koji se suočavaju s kroničnim bolestima.

GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'
FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'
Victoria's Secret hosts its annual runway show in New York
Foto: Brendan McDermid

Lajmska bolest je infekcija koju uzrokuje bakterija Borrelia burgdorferi, a prenose je krpelji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'
PROMIJENILA PLOČU

Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'

Iako je sama za sebe naglasila da plaši ljude noseći tenisice i traperice, obožavateljima se, sudeći prema komentarima, očigledno svidjela kombinacija
Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu
TOČNO U PODNE

Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu

Umjesto očekivanog sukoba, glazbenici su u 12 sati odlučili obožavatelje počastiti novom zajedničkom pjesmom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025