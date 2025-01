Ove domaće zvijezde bore se za prestižnu Cesaricu za Hit godine

Veliko finale nagrade Cesarica održat će se 07. veljače u Laubi. Sudeći po svemu, sprema se jedan od najboljih partyja u gradu. Najavljeni su koncerti Baby Lasagne i Jelene Rozge, gosti iznenađenja što znači još izvođača, puno celebrityja i naravno – dodjele nagrada. Iako svi čeznu za Hitom godine, postoji tu još nekoliko statua koja su željene – Cesarica Bestseller (za najviše prodanih koncertnih ulaznica), Cesarica Digitalni Bestseller (za najveći broj streamova na digitalnim platformama) i Cesarica za Hit autora.

Foto: PROMO

Ipak, šuška se da će se ove godine dodijeliti još jedna nagrada. Kome i zašto, morat ćemo pričekati 07. veljače i najočekivaniji party u gradu.

Borba za Hit godine i službeno kreće ovaj petak, 24. siječnja. Dvanaest je pjesama u konkurenciji da odnese najpoželjniji naslov – Hit 2024. godine:

Baby Lasagna ima dvije Cesarice - za pjesme Rim Tim Tagi Dim & Biggie Boom Boom, Grše također dvije Cesarice, jedna za pjesmu s Miach Fantazija i druga za pjesmu Forza, Oliver također dvije Cesarice za pjesme – Ne mogu ti reći i Vrime je, Jelena Rozga koja isto ima dvije Cesarice ove godine, za pjesmu Od čega sam ja,ali i za Lavicu, Dražen Zečić & Lidija Bačić za pjesmu Nemam više ni snage ni volje, Marko Perković Thompson i Hrvatske Ruže za pjesmu Ako ne znaš šta je bilo i Hiljson Mandela s Miach kojoj je ove godine također druga Cesarica, za pjesmu Anđeo. Posljednji pridruženi član je Matija Cvek s pjesmom Nudim ti se.

Foto: PROMO

Bit će to uzbudljiva utrka velikih imena i velikih hitova. Svoj izravni glas moći će dati i publika – glasanjem za svoje favorite i tako potvrditi ono što klikovi, lajkovi, shareovi, streamovi, airplay i prodane ulaznice – potvrđuju. Izvođači koji pune dvorane, rasprodaju koncerte, čije se pjesme klikaju na digitalnim servisima, čiji se spotovi pregledavaju na YouTubeu... sve je to – Cesarica. Kao i menadžeri koji bookiraju koncerte, PR menadžeri koji rade na dosegu svake pojedine pjesme/singla/albuma i ostali profesionalci koji pjesmu dovedu od obrisa do – potencijalnog hita.

Cesarica gala party definitivno po svim najava izgleda kao da bi mogao biti ozbiljno dobar party za koji će se tražiti ulaznica više, iako ulaznica službeno još uvijek nema u prodaji, postoje za sad samo naznake da će određena količina ipak biti puštena.

Još jedna zanimljivost najavljena za 07.02. svakako je i ekskluzivna Walk Of Fame izložba za koju se pretpostavlja da će biti posvećena dobitnicima nagrada Cesarica, ali detalji o izložbi se još uvijek čekaju.