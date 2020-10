Ove holivudske zvijezde uopće ne zanimaju tehnologija i mreže

Angelina Jolie koju je proslavila uloga hakera u istoimenom filmu izjavila je kako ne zna upaliti računalo, a prelistavanja kataloga joj je puno zabavnije od online shoppinga

<p>Većina holivudskih zvijezda redovito puni svoje profile na društvenim mrežama raznim fotografijama i objavama. No, postoji i druga strana Hollywooda - zvijezde koje ne žele biti dio online, kako sami kažu, cirkusa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O NAJBOGATIJIM GLUMCIMA:</strong></p><p>Neki od njih uopće ne prihvaćaju tehnologiju i nove trendove. <strong>Christopher Walken</strong>, na primjer, nedavno je izjavio kako nikada nije 'zaguglao' svoje ime. No, nije jedini. Ovo su poznate zvijezde koje tehnologija nimalo ne zanima.</p><h2><strong>Louis C.K.</strong></h2><p>Poznati stand-up komičar odrekao se interneta na mjesec dana. No, shvatio je da mu život bez interneta odgovora te je odlučio nastaviti živjeti 'offline'. Prije nekoliko godina rekao je i kako ne odobrava pretjeranu upotrebu pametnih telefona.</p><h2><strong>Christopher Walken</strong></h2><p>Ovaj glumac kaže kako mu računalo uopće ne treba, a pretraživanje interneta mu je nepoznat pojam. Ne koristi niti smartphone, no za vrijeme snimanja filmova mora biti dostupan pa mu producenti poklone telefon koji on po završetku snimanja vrati.</p><h2><strong>Winona Ryder</strong></h2><p>Glumica je priznala kako nema računalo, a e-mailove provjerava na svom telefonu. U jednom intervjuu je izjavila kako ne čita portale te da joj internet uopće ne nedostaje.</p><h2><strong>Angelina Jolie</strong></h2><p>Glumica koju je proslavila uloga hakera u istoimenom filmu zapravo nema pojma o tehnologiji.</p><p>Izjavila je kako ne zna upaliti računalo, a prelistavanja kataloga joj je puno zabavnije od online shoppinga.</p><h2><strong>Brad Pitt</strong></h2><p>Angelinin bivši muž nije ništa bolji. Ne koristi društvene mreže jer, kako kaže, ne želi biti dio tog lažnog online svijeta.</p><h2><strong>Elton John</strong></h2><p>Prije gotovo 10 godina slavni pjevač izjavio je kako bi trebalo ugasiti internet na 5 godina kako bi se ljudi napokon pokrenuli umjesto da se o svemu žale na društvenim mrežama.</p><h2><strong>George Clooney</strong></h2><p>Clooney je žestok protivnik Facebooka i Twittera. Poznata je njegova izjava kako će se 'radije podvrgnuti rektalnom pregledu uživo na televiziji nego otvoriti Facebook profil'.</p><h2><strong>Rachel McAdams</strong></h2><p>Glumica je izjavila da nema televizor te da vijesti sluša na radiju. Računalo i internet ne koristi.</p><h2><strong>Eminem</strong></h2><p>Reper misli kako su društvene mreže gubitak vremena koje može uložiti u nešto produktivno.</p><h2><strong>Shailene Woodley</strong></h2><p>Glumica tvrdi kako ne koristi mobitel niti internet jer se tako osjeća slobodnije.</p>